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Сегодня, 15:53

Исмаилов: «Между Мусаловым и Туйновым будет мегабой»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Известный тренер Рамазан Исмаилов поделился мнением о победе Хайбулы Мусалова над Дамилом Шарафутдиновым.

«У было меня максимум переживаний за Мусалова перед его поединком, но ноль сомнений в его победе. Хайбула — опытный боец, видевший все на ринге. Он — боксер среднего веса с ударом тяжеловеса. У него жесткий и нокаутирующий удар. Он владел преимуществом во всех показателях. Мне не понравились пара моментов, где Мусалов начал заставиться. Тут поволновался, но в общем верил в победу. Никогда ранее я не видел у Дамила Шарафутдинова такого лица после боя. Хайбула быстрее, скоростнее, намного лучше как боксер и выше классом.
Будет прекрасно, если ему организуют бой с Владиславом Туйновым. Это тоже классный боец. Мегабой для любителей бокса. Фаворитом будет Мусалов, но не с таким разрывом как с Шарафутдиновым. Близкий поединок. Хайбула заберет встречу за счет характера, багажа и опыта», — приводит Metaratings слова Исмаилова.

Разница в весе между Мусаловым и Шарафутдиновым составила 40,55 кг.

Источник: Metaratings
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