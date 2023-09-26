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Сегодня, 15:40

Хрюнов не исключил возможного проведения боя между Монсоном и Александром Емельяненко в конце октября

Константин Белов
Корреспондент
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Джефф Монсон.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Промоутер Владимир Хрюнов ответил на вопрос «СЭ» о возможном сопернике Джеффа Монсона.

Ранее Монсон сообщил ТАСС, что проведет бой в Москве в конце октября.

«Возможно, что в конце октября Монсон проведет еще один бой. Соперник? Даже, может быть, Александр Емельяненко. Монсон востребован, популярен. Думаю, что это правильное внимание к нему. Считаю, что Александр Емельяненко не будет против этого боя», — сказал Хрюнов «СЭ».

Монсону 52 года, на его счету в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений, еще 2 поединка завершились вничью. Монсон ранее отказался от гражданства США, а в 2018 году получил российское гражданство. 13 сентября 2023 года стало известно, что Монсон был избран в Курултай Республики Башкортостан.

Монсон уже проводил поединок с Александром Емельяненко — в ноябре 2012 года Джефф победил Александра удушающим приемом на турнире M-1 Challenge 35. За год до этого, в ноябре 2011 года Монсон уступил старшему брату Александра, Федору Емельяненко единогласным решением судей на турнире M-1 Global.

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