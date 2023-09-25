Камил Гаджиев отреагировал на отказ Харитонова пожать руку Емельяненко

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что критиковать Александра Емельяненко (28-9) — это «уже не модно».

«Харитонов обрушился на Саню? Но сейчас это уже не модно, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Было бы интересно, если бы он Саню наконец-то похвалил. А похвалить как будто бы есть за что. Судя по последним фотографиям, Саня немножко пришел в себя, вроде бы не пьет, к чему-то готовится. Может быть, скоро появится в информационном пространстве.

Вот если бы была новость о том, что Сергей Харитонов поддержал Александра Емельяненко — вот это да. А в очередной раз говорить: «Я не пожму руку этому подлецу и сволочи» — все это давно слышали.

Я, кстати, так не скажу. Да, Саня допускал негативные фразы в мой адрес, но я всегда говорю так: в случае с Александром Емельяненко в тот момент за него говорит не он, а зеленый змей. А так он парень неплохой, но зеленый змей все портит».

Ранее Харитонов заявил, что никогда не пожмет Емельяненко руку, назвав его «сволочью» и «подлецом».