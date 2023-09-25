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Сегодня, 13:35

Камил Гаджиев отреагировал на отказ Харитонова пожать руку Емельяненко

Давид Хачатрян
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Александр Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что критиковать Александра Емельяненко (28-9) — это «уже не модно».

«Харитонов обрушился на Саню? Но сейчас это уже не модно, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Было бы интересно, если бы он Саню наконец-то похвалил. А похвалить как будто бы есть за что. Судя по последним фотографиям, Саня немножко пришел в себя, вроде бы не пьет, к чему-то готовится. Может быть, скоро появится в информационном пространстве.
Вот если бы была новость о том, что Сергей Харитонов поддержал Александра Емельяненко — вот это да. А в очередной раз говорить: «Я не пожму руку этому подлецу и сволочи» — все это давно слышали.
Я, кстати, так не скажу. Да, Саня допускал негативные фразы в мой адрес, но я всегда говорю так: в случае с Александром Емельяненко в тот момент за него говорит не он, а зеленый змей. А так он парень неплохой, но зеленый змей все портит».

Ранее Харитонов заявил, что никогда не пожмет Емельяненко руку, назвав его «сволочью» и «подлецом».

Александр Емельяненко
Камил Гаджиев
Сергей Харитонов
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