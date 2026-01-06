Хабиб сфотографировался с футболистами «Манчестер Сити»: «Не пустил бы в свой зал в розовых рубашках»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетил тренировочную базу «Манчестер Сити». Он сфотографировался с игроками «горожан».

«Я им сказал, что ко мне в зал я их не допустил бы в этих розовых рубашках. Они посмеялись, не догоняя, что я не шутил», — написал Нурмагомедов в Telegram-канале.

Также Хабиб восхитился базой клуба Etihad Campus.

«Маленький свой городок они построили внутри Манчестера. Очень впечатляюще», — написал россиянин.

В конце декабря Нурмагомедов посетил премию Globe Sports Award в Дубае и сфотографировался с экс-первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.