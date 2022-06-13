Дмитрий Носов прокомментировал заявление украинского дзюдоиста Георгия Зантарая

Бронзовый призер Олимпийских игр, лидер общественного движения борьбы с наркоманией и алкоголизмом «АнтиДилер» Дмитрий Носов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление украинского дзюдоиста Георгия Зантарая об отказе от титулов, если российские спортсмены будут допущены до турниров «Большого шлема».

«В первую очередь это заявление показывает отсутствие какого-либо интеллекта у спортсмена. Вторая причина возможная, что человек просто боится российских спортсменов, которые просто разорвут его в клочья», — сказал Носов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

В феврале Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.