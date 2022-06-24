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Сегодня, 09:05

Федерация дзюдо Украины отказалась от турниров IJF из-за допуска россиян

Карен Саркисян
Корреспондент
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Дзюдо.
Фото Global Look Press

Федерация дзюдо Украины (ФДУ) решила не принимать участие во всех турнирах под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF) из-за допуска россиян и белорусов, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на официальный сайт организации.

Ранее IJF разрешила российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе. Российские дзюдоисты выступят на турнире «Большого шлема» в Улан-Баторе, который пройдет с 24 по 26 июня.

«Мы глубоко разочарованы решением IJF и решили отказаться от участия во всех спортивных мероприятиях, проводимых Международной федерацией дзюдо, до устранения Федераций дзюдо России и Белоруссии от участия в соревнованиях IJF в любом статусе. IJF стала первой из международных федераций по видам спорта, грубо проигнорировавшей рекомендации Международного олимпийского комитета», — говорится в заявлении.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях. Ряд федераций исключили российских и белорусских спортсменов из соревнований под своей эгидой, а также отменили проведение турниров в России. Другие федерации допустили россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220624/dzyudo-1797720255.html
МОК
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