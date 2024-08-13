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Сегодня, 14:58

Боец ММА Исмаилов не явился в суд, заседание по его делу перенесли

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Магомед Исмаилов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов не посетил заседание в Таганском районном суде по своему делу.

На бойца заведи дело по статье 20.3.1 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а также за унижение человеческого достоинства. Суд перенес заседание на 17 сентября 2024 года в 14:00.

Ранее сообщалось, что поводом для заведенного дела стала критика Исмаилова в адрес полицейских, которые проводили рейды в мечетях, — боец назвал их «бандитами в масках».

Исмаилов провел последний поединок 20 июля — тогда он проиграл Владимиру Минееву в бою по правилам бокса единогласным решением судей. У спортсмена три победы и одно поражение в боксе, в ММА — 18 побед, три поражения и одна ничья.

Магомед Исмаилов. На бойца ММА Исмаилова завели дело из-за высказываний в соцсетях. Ему грозит 15 суток ареста

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