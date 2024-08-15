Хабиб закрыл налоговый долг в 302 миллиона рублей

Легендарный российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов закрыл долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщает Telegram-канал SHOT. Спортсмен выплатил 302 миллиона рублей.

Хабиб выплатил ФНС долг в размере 302 миллионов рублей, который СМИ обнаружили у спортсмена в начале лета.

6 августа судебные приставы наложили арест на имущество бывшего чемпиона UFC Хабиба на 79 миллионов рублей

Нурмагомедов провел 29 боев в смешанных единоборствах и одержал 29 побед. Он завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года в звании чемпиона UFC в легком весе.