Александр Емельяненко рассказал о вероятном дебюте в кулачных боях

Российский боец Александр Емельяненко рассказал о перспективах выступления в кулачных боях.

– Завтра вечером встречаюсь с менеджером и поделюсь с вами информацией по поводу своих дальнейших выступлений, – рассказал Емельяненко в своем Инстаграме. – Организация в Америке, которая проводит бои без перчаток, голыми руками, заинтересована в том, чтобы я у них выступал. Как только будет какая-то информация, я обязательно с вами поделюсь. А пока жду, как и вы.

Ранее появилась информация, что организация Bare Knuckle FC сделала предложение Емельяненко.

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