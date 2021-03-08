Стерлинг ответил на оскорбления российских болельщиков после боя с Яном

Американский боец Алджамейн Стерлинг ответил на оскорбления со стороны российских болельщиков.

«Похоже, я впечатлил российских болельщиков несколько больше, чем мне казалось. Будто это я совершил что-то незаконное, упав», — написал Стерлинг на своей странице в Twitter, приложив скриншоты сообщений с оскорблениями.

Стерлинг выиграл на турнире UFC 259 после дисквалификации россиянина Петра Яна за запрещенный удар коленом в 4-м раунде.

На момент остановки боя Ян лидировал 2-1 по выигранным раундам на судейских записках.

Таким образом, россиянин не смог защитить титул чемпиона UFC в легчайшем весе.