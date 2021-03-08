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Стерлинг ответил на оскорбления российских болельщиков после боя с Яном

08:21
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Американский боец Алджамейн Стерлинг ответил на оскорбления со стороны российских болельщиков.

«Похоже, я впечатлил российских болельщиков несколько больше, чем мне казалось. Будто это я совершил что-то незаконное, упав», — написал Стерлинг на своей странице в Twitter, приложив скриншоты сообщений с оскорблениями.

Стерлинг выиграл на турнире UFC 259 после дисквалификации россиянина Петра Яна за запрещенный удар коленом в 4-м раунде.

На момент остановки боя Ян лидировал 2-1 по выигранным раундам на судейских записках.

Таким образом, россиянин не смог защитить титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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