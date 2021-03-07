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Сантос — Ракич: видеообзор боя UFC 259

08:41

Австриец Александр Ракич победил бразильца Тиаго Сантоса в поединке основного карда турнира UFC 259 в Лас-Вегасе.

Поединок продлился все три раунда. Ракич победил единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

37-летний Сантос одержал 21 победу в ММА при девяти поражениях. У 29-летнего Ракича 14 побед и два поражения.

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ.

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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