Волков и Оверим провели дуэль взглядов
23:43
Российский боец Александр Волков и голландец Алистар Оверим провели дуэль взглядов перед боем на турнире UFC Fight Night 184.
Александр Волков и Алистар Оверим также провели официальную церемонию взвешивания в преддверии поединка. Вес 34-летнего россиянина составил 119,7 кг, в то время как экс-претендент на титул чемпиона UFC показал вес 115,8 кг.
Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Волков — Оверим в ночь с 6 на 7 февраля.
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