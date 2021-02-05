Волков и Оверим провели дуэль взглядов

Российский боец Александр Волков и голландец Алистар Оверим провели дуэль взглядов перед боем на турнире UFC Fight Night 184.

Александр Волков и Алистар Оверим также провели официальную церемонию взвешивания в преддверии поединка. Вес 34-летнего россиянина составил 119,7 кг, в то время как экс-претендент на титул чемпиона UFC показал вес 115,8 кг.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Волков — Оверим в ночь с 6 на 7 февраля.