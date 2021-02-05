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Волков и Оверим провели дуэль взглядов

23:43
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Российский боец Александр Волков и голландец Алистар Оверим провели дуэль взглядов перед боем на турнире UFC Fight Night 184.

Александр Волков и Алистар Оверим также провели официальную церемонию взвешивания в преддверии поединка. Вес 34-летнего россиянина составил 119,7 кг, в то время как экс-претендент на титул чемпиона UFC показал вес 115,8 кг.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Волков — Оверим в ночь с 6 на 7 февраля.

Александр Волков – Алистар Оверим, турнир UFC Fight Night, дата боя – 6 / 7 февраля 2021 года, Лас-Вегас

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