Телеканал РЕН ТВ покажет бой Волков — Оверим
09:43
Поединок между Александром Волковым и Алистаром Оверимом покажет РЕН ТВ, сообщает официальный сайт телеканала.
Бой Волков — Оверим состоится в Лас-Вегасе в ночь с шестого на седьмое февраля на турнире UFC Fight Night 184 в тяжелом дивизионе.
РЕН ТВ будет транслировать поединок в прямом эфире на эксклюзивных правах в специальном эфире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в 5:00 по московскому времени.
В смешанных единоборствах 32-летний россиянин провел 40 поединков, в которых одержал 32 победы и восемь раз проиграл. 40-летний голландец имеет рекорд 47-18.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/798561-ren-tv-pokazhet-dolgozhdannyi-boi-volkova-i-overima-na-ufc-fight-night
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