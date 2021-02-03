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Телеканал РЕН ТВ покажет бой Волков — Оверим

09:43
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Поединок между Александром Волковым и Алистаром Оверимом покажет РЕН ТВ, сообщает официальный сайт телеканала.

Бой Волков — Оверим состоится в Лас-Вегасе в ночь с шестого на седьмое февраля на турнире UFC Fight Night 184 в тяжелом дивизионе.

РЕН ТВ будет транслировать поединок в прямом эфире на эксклюзивных правах в специальном эфире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в 5:00 по московскому времени.

В смешанных единоборствах 32-летний россиянин провел 40 поединков, в которых одержал 32 победы и восемь раз проиграл. 40-летний голландец имеет рекорд 47-18.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/798561-ren-tv-pokazhet-dolgozhdannyi-boi-volkova-i-overima-na-ufc-fight-night

Александр Волков – Алистар Оверим, турнир UFC Fight Night, дата боя – 6 / 7 февраля 2021 года, Лас-Вегас

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