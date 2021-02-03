Поединок между Александром Волковым и Алистаром Оверимом покажет РЕН ТВ, сообщает официальный сайт телеканала.

Бой Волков — Оверим состоится в Лас-Вегасе в ночь с шестого на седьмое февраля на турнире UFC Fight Night 184 в тяжелом дивизионе.

РЕН ТВ будет транслировать поединок в прямом эфире на эксклюзивных правах в специальном эфире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в 5:00 по московскому времени.

В смешанных единоборствах 32-летний россиянин провел 40 поединков, в которых одержал 32 победы и восемь раз проиграл. 40-летний голландец имеет рекорд 47-18.