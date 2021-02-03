Волков показал, как готовится к поединку с Оверимом

Российский боец Александр Волков в Instagram опубликовал фото во время подготовки к бою в тяжелом весе против Алистара Оверима.

«Кто-то скажет — фотошоп. А я отвечу: правильная камера и ракурс. Провел легкую тренировку и растяжку на свежем воздухе», — подписал публикацию 32-летний россиянин.

Бой Волков — Оверим состоится в Лас-Вегасе в ночь с шестого на седьмое февраля на турнире UFC Fight Night 184 в тяжелом дивизионе. Последний поединок «Драго» провел в октябре прошлого года, нокаутировав Уолта Харриса.

В смешанных единоборствах 32-летний россиянин провел 36 поединков, в которых одержал 32 победы и четырежды проиграл. 40-летний голландец имеет рекорд 47-18.