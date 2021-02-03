Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    UFC Волков – Оверим

Волков показал, как готовится к поединку с Оверимом

08:23
Теги:

Российский боец Александр Волков в Instagram опубликовал фото во время подготовки к бою в тяжелом весе против Алистара Оверима.

«Кто-то скажет — фотошоп. А я отвечу: правильная камера и ракурс. Провел легкую тренировку и растяжку на свежем воздухе», — подписал публикацию 32-летний россиянин.

Бой Волков — Оверим состоится в Лас-Вегасе в ночь с шестого на седьмое февраля на турнире UFC Fight Night 184 в тяжелом дивизионе. Последний поединок «Драго» провел в октябре прошлого года, нокаутировав Уолта Харриса.

В смешанных единоборствах 32-летний россиянин провел 36 поединков, в которых одержал 32 победы и четырежды проиграл. 40-летний голландец имеет рекорд 47-18.

Александр Волков – Алистар Оверим, турнир UFC Fight Night, дата боя – 6 / 7 февраля 2021 года, Лас-Вегас

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир