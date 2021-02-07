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Гуида единогласным решением судей победил Джонсона на турнире UFC Vegas 18

06:07
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Американский боец Клэй Гуида победил соотечественника Майкла Джонсона в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 184 (UFC Vegas 18).

Гуида одержал победу единогласным решением судей.

На счету 39-летнего Гуиды 36 побед и 20 поражений в ММА. У 34-летнего Джонсона 19 побед и 17 поражений.

В главном бою вечера Fight Night 184 встретятся Александр Волков и Алистар Оверим. РЕН ТВ будет транслировать поединок в прямом эфире на эксклюзивных правах в специальном эфире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Александр Волков – Алистар Оверим, турнир UFC Fight Night, дата боя – 6 / 7 февраля 2021 года, Лас-Вегас

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