Сэндхаген нокаутировал Эдгара ударом с колена на 28-й секунде боя на турнире UFC Vegas 18

Американец Кори Сэндхаген победил нокаутом соотечественника Фрэнки Эдгара в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 184 (UFC Vegas 18).

Поединок длился 28 секунд. Сэндхаген нокаутировал соперника ударом коленом в подбородок.

На счету 28-летнего Сэндхагена 14 побед и 2 поражения в ММА. У 39-летнего Эдгара 24 победы, 9 поражений и 1 ничья.

В главном бою вечера Fight Night 184 встретятся Александр Волков и Алистар Оверим. РЕН ТВ будет транслировать поединок в прямом эфире на эксклюзивных правах в специальном эфире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».