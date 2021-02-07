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Дариюш раздельным решением победил Феррейру на турнире UFC Vegas 18

05:15

Иранский боец Бенеил Дариюш одержал победу над бразильцем Карлосом Диегу Феррейрой в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 184 (UFC Vegas 18).

Дариюш одержал победу раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28).

На счету 31-летнего Дариюша 20 побед и 4 поражения в ММА. У 36-летнего Феррейры 17 побед и 3 поражения.

В главном бою вечера Fight Night 184 встретятся Александр Волков и Алистар Оверим. РЕН ТВ будет транслировать поединок в прямом эфире на эксклюзивных правах в специальном эфире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в 5:00 по московскому времени.

Александр Волков – Алистар Оверим, турнир UFC Fight Night, дата боя – 6 / 7 февраля 2021 года, Лас-Вегас

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