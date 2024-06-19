«Из Махачкалы реально сделать Дубай». Интервью Шары Буллета перед боем с Луттербахом

О проблемах в Дагестане, Икраме Алискерове и дорогой недвижимости в ОАЭ.

Вечером 22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Роберт Уиттакер встретится с Икрамом Алискеровым. А в прелимах пройдет второй бой Шары Буллета — он сразится с немецким бразильцем Жоилтоном Луттербахом. В преддверии поединка Шарабутдин дал несколько интервью «СЭ», в которых рассказал о сопернике, общении с Алискеровым, своей родословной, проблемах Дагестана и многом другом.

«Луттербах выступает за Германию — 22 июня спрос с него будет»

— Встречи с соперником не было. Мы переписывались, а так еще не видел его. Обещал заморозить меня в эту жару — мне самому хочется заморозиться (смеется). Саб-Зиро его прозвище. Хотел выйти вместо Чимаева? Он много чего может хотеть, но он немного не угадал. Ему тяжело будет со мной в бою, и вряд ли он выкарабкается из этих трех раундов здоровым. В «Мортал Комбате» он не видел: там пуля убила Саб-Зиро, ледяная пуля. И он сам заморозился и разбился. Так что пуля скоро вылетит.

[Бой] 22 июня, человек [Луттербах] выступает за Германию. Это важная дата, память защитника Отечества. По-любому спрос с него [Луттербаха] будет, потому что он выступает за Германию. Ничего против немцев не имею, но так сложилась судьба, что 22 июня я дерусь с немцем.

«Готов 2 августа встретиться с Потерей»

— Зачем снял обращение к Потере в сторис? В бассейн зашел, увидел просто и решил снять, вспомнить. Как раз турнир наступил в Рияде — он обещал меня в этой пустыне потопить. Говорил, что я переоцененный, и поэтому я снял видео. Чтобы больше не говорил такие вещи, потому что пират придет за всеми.

— В будущем интересно было бы вопросы закрыть с Потерей?

— Если он так же будет травмы придумывать, уходить от боев, то мне какой смысл готовиться, ждать? 2 августа будет турнир в Абу-Даби. Если он готов — вперед! 2 августа я готов еще разок выступить. Он как раз трехмесячный отбывает срок [медицинского отстранения]. Но потом еще раз с ним что-нибудь может стать.

Фото Соцсети

«Луттербах будет нюхать мои яйца»

— Как соперник кто тяжелее для тебя — Потеря или Луттербах?

— Я думаю, Луттербах. Он очень опытный, чемпион Brave действующий, в Glory дрался, побеждал там. В кикбоксинге хорошие регалии имеет, в тайском боксе, неплохо борется. И в бою мало ошибок вообще совершает.

— Визуально он поменьше тебя будет? Парень выступал сначала и в легком, и в полусреднем...

— Я посмотрел, у него рост меньше на сантиметров пять, а размах рук в принципе одинаковый. Он любит тоже на дистанции поработать, и я люблю на дистанции поработать. Будет перестрелка, но все-таки, мне кажется, он будет нюхать мои яйца.

— Твой соперник не скрывает план на бой. Он говорит: «Я буду переводить, буду душить и буду сверху». Я, говорит, Перегрино Хабиб Нурмагомедов.

— Конкретно хочет доминировать, да? План всех моих соперников, в принципе, понятен. Их задача перевести меня, задушить — это уже не один раз я проходил. Скорее всего, он столкнется с головными болями — если не сейчас, то в старости. От моих локтей. Себе же он хуже сделает, если меня переведет. Я видел его борьбу — она в натуре такая, как у Саб-Зиро, замораживающая. Ничего не делает, кроме как просто удерживает. Вряд ли он сможет меня чем-то удивить. Потому что с такими грэпплерами я в Махачкале боролся, с которыми он рядом не стоит.

— Сегодня он вне камер рассказывал, что Бруно Силва не умеет бороться, поэтому он видит у себя шансы.

— Ну черный пояс человек заработал как-то. А у него какой пояс? Чем может похвастаться? У него есть там пара приемов, которые он умеет делать, — этими приемами меня не удивить.

— Какое обращение оставил бы ему?

— Скорее всего, он столкнется с чем-то опасным, когда будет проходить мне в ноги.

— Ты его съешь, как тот стейк, который опубликовал у себя в сториз?

— Не, стейк когда публиковал, я имел в виду, что его ноги как стейк станут, понял? Его тело как стейк станет, как отбивная от моих ударов.

«Алискерова можно считать лучшим средневесом России, если он победит Уиттакера»

— Будет драться на этом турнире Икрам Алискеров. А вы знакомы с ним? Вы все-таки из одной весовой.

— Да, знакомы.

— А где пересекались? Были ли спарринги?

— В последний раз пересекались в Мекке, когда совершали хадж. В Абу-Даби, когда мы дрались в последний раз, мы оба туда полетели. Мы были в разных клубах, не приходилось тренироваться [вместе].

— Его ждет бой с Уиттакером. Ты как считаешь, если он этот поединок выиграет, его можно будет считать лучшим средневесом России?

— Я думаю... Ну да, чего обманывать. Уиттакер сам высоко стоит в рейтинге на сегодняшний день. Если он [Алискеров] победит его, он будет самым высоким в рейтинге России.

«Махачев против Дю Плесси? Кто знает, возможно, Ислам легко выиграет»

— Белал Мухаммад предположил, что если Махачев придет в средний вес, то он пройдет чемпиона Дю Плесси. А как ты думаешь, если бы Ислам прямо сейчас поднялся в средний вес и подрался бы с Дю Плесси, какие были бы шансы на победу?

— Думаю, шансы были бы. Все-таки в борьбе 60 на 40 доминировал бы Ислам Махачев, а в стойке 50 на 50. Ну я не знаю, честно говоря, Ислам может легко выиграть, кто знает.

«Не хочется обижать саудовцев, но в Абу-Даби прием другой» .

— Твое родовое селение — это знаменитый Гуниб. А ты свою родословную до какого колена знаешь?

— Я знаю, когда последняя битва была имама Шамиля, мое селение принимало последний бой кавказской войны в Гунибе. Получается, две трети населения погибло в этой битве. Тех, кто остался, переселили. И за то, что поддержали имама, нас репрессировали, потому что на тот момент такая агитация была, что имама не поддерживали нашего. Но мы его поддержали, дали бой с ним вместе. На тот момент не было у него много мюридов, и погибло очень много населения. Прапрадед мой, Алидада, ребенком ушел оттуда выжившим. И от него пошло наше колено.

— Ты уже не в первый раз в Саудовской Аравии, в Эр-Рияде. Если его сравнивать с Дубаем или Абу-Даби, чем лучше, чем хуже?

— Не хочется обижать саудовцев. Но, конечно, в Абу-Даби чувствовалось, что прием другой. Даже в элементарных мелких вещах: в номер заходишь — подарки только от Абу-Даби там были. Капюшонка, футболка, разные вещи дополнительно. На столе была целая [тарелка] с конфетами, разными сладостями. Конечно, для весогонки нельзя, но все равно приятно было. Пока что здесь этого не наблюдается. Не знаю, в дальнейшем, может, будет что-то. Но, мне кажется, такого нет. Люди почему-то от шейхов ждут чего-то — не знаю, чего.

— «Ролексов» всем бойцам?

— Да, думают, здесь деньги в воздухе летают. Здесь нам только Дана Уайт платит деньги, и все.

— А если говорить о городе непосредственно?

— Мне понравилось, что здесь спокойно, особо много людей на улице нет. Такого кипиша нет. Спокойно передвигаешься, без шума, гама. И пробок нет.

— Но жить — наверное, не лучшее место на Земле?

— Не, здесь хоть и показывает 50 градусов жары, терпимо так, тепло. Здесь влажности нет. Если бы была влажность... В Махачкале +50 — это совсем другие +50. Там +30, +40 — это уже невыносимая жара. А здесь +50 спокойно терпишь, как будто феном просто на лицо дуют.

Фото Соцсети

«На окраине Москвы газон стригут, асфальт ровный. В Махачкале такого не наблюдается»

— Ты сказал, что у тебя мечта — это пентхаус в Махачкале с видом на море. А почему в именно в Махачкале, а не в том же Дубае?

— Ну надо же о реальных вещах каких-то мечтать. В Дубае простую квартиру тяжело получить, не то что пентхаус. Я сейчас узнал: в Бурдж-Халифе квартира, студия, продается за полмиллиона долларов. Просто студия маленькая...

— А ты хотел бы, чтобы Махачкала выглядела как Дубай? С небоскребами и прочее. Или это был бы совсем другой город?

— На самом деле это реально — Махачкалу сделать Дубаем. Все зависит от мэра города, от того подхода, который будет там. Допустим, элементарно, если говорить по-честному, самый край Москвы, самый край-край-край, там вот элементарно ухаживают, кустики стригут, травку стригут. Там все чисто, ровно, аккуратно, опрятно, асфальт ровный лежит. А в Махачкале у нас в центре города такое не наблюдается, не то что на окраине.

— Чем сейчас Дагестан может гордиться?

— Я думаю, спортсменами. Люди об этом не хотят говорить, но спорт у нас на первом месте. Притом что должное государство именно дагестанцам, спорту не отдает. Конечно, министр спорта Сажид Сажидов старается в этом направлении. Но у нас ММА развит сильно, но финансирования, чего-то не наблюдается. Просто уже типа мы, спортсмены, «надоели уже, вас и так много». И на таком фоне развития, я думаю, не увидит Дагестан.

Владимир Владимирович Путин как сказал? У вас спорт получается, в этом направлении надо двигаться. Мы вот двигаемся в этом направлении, но от государства поддержки никакой не видим. Денег мне государство до сих пор не давало. Выступал за Дагестан, за Москву. Элементарно даже поездки на соревнования не оплачивают. Поэтому если мы в этом направлении не будем работать, какой-то толчок давать молодым людям, то грош им цена, этим людям, которые там сидят и просто пытаются развивать то, что у нас не получается. Зачем это нужно?

— А Россия чем может гордиться, на твой взгляд?

— Россия может гордиться сильной нацией. Мощь, сила, дух. Я думаю, одна из мощных наций, сильных — это Россия.

«Хочу наказать Перейру — он своим сальто многим людям травмы нанес»

— Ты бросал вызов Мишелю Перейре в сториз. А почему ты это на русском делал? Он же на русском вряд ли поймет.

— А я и на русском, и на английском сделал. Сториз — на русском, а публикацию — на английском, помог Ризван [Магомедов] с переводом. На русском закинул, потому что русскоговорящие тоже хотят увидеть, что я писал. Все равно люди хотят оригинал прочитать, что я на самом деле мыслил, что я сказал. А не то, что перевели там. Все равно в переводе могут быть какие-то моменты. Я надеялся, что его скинут с топов и у меня получится с ним подраться. Но он так и остался в топах.

Я думал, за запрещенный удар его скинут, потому что он уже не раз это делает. Не раз замечал, как он это сальто делает, и уже многим людям он травмы нанес этим сальто. Это глупые вещи, за это нужно наказать. Его закинули в топы только после этого боя, а если бы этот бой аннулировали, его бы скинули с топов и мне предоставилась бы возможность с ним подраться. А у него серия побед, хочу с ним подраться и наказать его.

«Не промоутеры, а зрители подняли меня на этот уровень»

— Есть различные истории про высокомерие, вплоть до Мейвезера. А ты можешь понять известных спортсменов, которые фанатов будто не замечают, смотрят на них как на пустое место?

— Я думаю, так жизнь создана, что Всевышний не дает дорогу людям, кто высокомерно себя ведет. В основном те люди, кто начинает высокомерно себя вести, рано или поздно падают свысока вниз. Высокомерие к хорошему не приводит, и многие спортсмены, которые высокомерно себя вели, — я видел, что у них не удалось в этом спорте. Рано или поздно это с ними злую шутку сыграло. А те, кто вел себя скромно, на высоте оказались. Именно в ММА так, не знаю почему. В других видах спорта, может быть, по-другому. Футболисты могут высокомерно себя вести... Конечно, бывает неприятно, когда спортсмен такое себе позволяет.

— А ты испытывал на себе чье-то высокомерие? Чтобы в 16 лет захотел сфоткаться, а тебе отказали.

— Я даже не пытался это сделать, потому что боялся это получить. Мое восхождение за счет фанатов и произошло. Не из-за того, что меня промоутеры полюбили, а потому что фанаты, люди, кто со мной хотят фоткаться, болеют за меня, — они меня на этот уровень подняли. Они требовали от организации моего боя, и организаторы давали мне бои, потому что зрители этого хотят. А так я никому и дальше не нужен был бы, как раньше. А зрители заставили промоутеров ставить меня в карды.

«Исмаилов и Минеев уже так много сказали друг другу...»

— Сейчас вовсю стали качать боксерский бой Минеев — Исмаилов. Тебе интересен этот поединок?

— Честно сказать, сам бой, может быть, интересен, а вот до боя раскачка — особо не слежу. Потому что они уже так много всего сказали друг другу... У них сколько раз бой должен был быть уже? Выиграет, я думаю, Магомед Исмаилов.

— Мы у Аскара Аскарова спрашивали, каким образом он хотел бы выиграть в UFC. Он сказал, что твистером. А у тебя есть метод, каким ты хотел бы выиграть?

— Прошлый бой хотел с разворота локтем выиграть, не получилось у меня. В конце первого раунда вы видели, к чему это привело — к ненужной зарубе. А в этот раз — не знаю... Есть удары, которыми хочу выиграть. Ну сальто вперед, кувырком.