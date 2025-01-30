UFC 312, что нужно знать о турнире: дата и кард, статистика бойцов, во сколько и где смотреть

Турнир UFC 312 пройдет в Австралии в ночь на 9 февраля

Турнир UFC 312 пройдет в ночь на 9 февраля.

Дата и место проведения

Турнир UFC 312 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 8 на 9 февраля 2025 года. Шоу пройдет на «Кудо Банк Арене» в Сиднее (Австралия) и начнется в 2.00 по московскому времени.

Кард боев турнира

Главный кард

Дрикус Дю Плесси — Шон Стрикленд (титульный бой)

Вейли Жанг — Татьяна Суарес (титульный бой)

Джастин Тафа — Таллисон Тейшейра

Джим Крут — Родолфо Беллато

Джейк Мэттьюс — Франсиско Прадо

Предварительный кард

Джек Дженкинс — Габриэль Сантос

Том Нолан — Вячеслав Борщев

Ванг Конг — Бруна Брасил

Колби Тсикнесс — Александре Топурия

Ранние прелимы

Джонатан Микаллеф — Кевин Джоуссет

Куиллан Салкиллд — Аншул Джубли

Хьюн Сунг Пак — Ньямджаргал Тумендемберел

Фото Global Look Press

Дю Плесси — Стрикленд: статистика бойцов, история противостояния, прогноз

Дрикус Дю Плесси и Шон Стрикленд встретятся во второй раз. В первом бою в январе 2024 года Дрикус одержал победу раздельным решением судей и отобрал у Шона пояс чемпиона в среднем весе.

Действующий чемпион UFC Дю Плесси (31 год) провел в профессиональных ММА 24 боя — 22 победы и два поражения. В августе 2024 года он одолел Исраэля Адесанью (сдачей).

В профессиональном рекорде Стрикленда (33 года) — 35 боев, 29 побед и шесть поражений. В июне 2024 года экс-чемпион UFC победил Паулу Косту (решением судей).

По мнению букмекеров, шансы Дю Плесси в предстоящем поединке несколько выше, чем Стрикленда: коэффициент на победу южноафриканца составляет 1.50, американца — 2.66, на ничью — 56.00.

Фото Global Look Press

Чжан Вэйли — Татьяна Суарес: статистика бойцов, прогноз

Чжан (35 лет) является действующей чемпионкой UFC в женском минимальном весе. Она одержала 25 побед и потерпела три поражения в профессиональных ММА. В апреле 2024 года китаянка победила соотечественницу Ян Сяонянь (решением судей).

Суарес (34 года) провела на профессиональном уровне 11 поединков, выиграв каждый из них. Ее предыдущий бой состоялся в августе 2023 года, тогда она победила Джессику Андраде (сдачей), а два поединка в 2024-м сорвались.

Букмекеры отдают предпочтение чемпионке: коэффициент на победу Вэйли составляет 1.57, Суарес — 2.47, на ничью — 54.00.

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Кто еще выступит на турнире UFC 312

В предварительном карде проведет бой россиянин Вячеслав Борщев (8-4-1). Соперник 33-летнего бойца легкого веса — 24-летний австралиец Том Нолан (8-1).

Также планируется дебют в UFC Александре Топурии (5-1). 29-летний боец с грузинскими корнями — брат чемпиона лиги в полулегком весе Илии Топурии. Соперник Александре, который на год старше Илии, — австралиец Колби Тсикнесс (7-0).

Что говорят бойцы о UFC 312

Стрикленд предложил Дю Плесси провести бой в стойке, «как настоящие мужики», сказав, что тот «любит бороться, душить соперников и делать всякую ерунду».

Южноафриканец ответил, что не собирается договариваться с Шоном и будет действовать в октагоне так, как того потребует ситуация.

Фото Getty Images

Где смотреть трансляцию UFC 312

Все турниры UFC в прямом эфире показывают онлайн-платформа UFC Fight Pass и канал «Матч! Боец».

Основные карды шоу ведущего ММА-промоушена в России транслируют бесплатно канал и сайт «Матч ТВ» (программа появляется за неделю до турнира).

Фото Global Look Press

Когда следующий номерной турнир и кто выступит на UFC 313

UFC 313 состоится в Лас-Вегасе (США) в ночь на воскресенье, 9 марта. В главном бою бразилец Алекс Перейра будет защищать титул чемпиона в полутяжелом весе против россиянина Магомеда Анкалаева.

Соглавным событием вечера планируется поединок американца Джастина Гейджи (также пишется как Гэтжи) и новозеландца Дэна Хукера. Если бойцу из США удастся победить, он может стать новым претендентом на бой с чемпионом в легком весе, россиянином Исламом Махачевым.

1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет турнир UFC Fight Night 250.