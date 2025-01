Биография Майкла Пэйджа: выигрывал 22 боя за вечер в кикбоксинге и пришел покорять UFC

История британского бойца UFC.

Майкл Пэйдж

Дата рождения: 7 апреля 1987 года

Место рождения: Лондон (Великобритания)

Место проживания: Хакни (Лондон, Великобритания)

Прозвище: Веном (Яд, английский — Venom), MVP (из сочетания инициалов и прозвища)

Вид спорта: ММА

Рост: 191 см

Весовая категория: полусредний дивизион (77 кг)

Рекорд в ММА (на январь 2025 года): 22-3

Следующий бой: vs Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) на UFC Fight Night 250 (1 февраля 2025)

Детство и юность Майкла Пэйджа

Майкл Пэйдж родился 7 апреля 1987 года в Госпитале Святой Марии в Лондоне в семье трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу из Тринидада Кертиса Пэйджа и медсестры Полины Риз с Ямайки. Майкл рос вместе с девятью братьями и сестрами, трое из которых приемные.

Заниматься кикбоксингом Майкл начал в три года. Первым тренером стал отец, который отправил сына на дебютные соревнования в возрасте пяти лет. Параллельно с тренировками Майкл учился в школе Сент-Джонс Вуд, в которой также получал образование будущий олимпийский чемпион по дзюдо Эшли Маккензи.

Пэйдж выиграл десять чемпионатов мира по кикбоксингу. В 13 лет спортсмен начал выступать на взрослых соревнованиях. Подготовка занимала по пять часов за сутки пять дней в неделю.

К 23 годам в послужном списке Майкла были победы почти во всех престижных турнирах по кикбоксингу. В 2010 году британец провел 22 поединка за вечер в пяти разных весовых категориях — и победил во всех.

Фото Getty Images

Начало карьеры Майкла Пэйджа в ММА

В 2011 году боец сменил кикбоксинг на смешанные единоборства. Одним из главных факторов в этом решении была финансовая составляющая.

Пэйдж дебютировал в профессиональных ММА 4 февраля 2012 года на турнире UCMMA 26 в Лондоне. Майкл отправил своего соотечественника Бена Дишмена в нокаут ударом «торнадо» в начале второй минуты первого раунда. Следующий бой Веном также выиграл досрочно сабмишном.

Яркого новичка в первый год его карьеры подписали Bellator и Super Fight — правда, во второй организации англичанин провел всего два боя и победил соперников нокаутом (остановка решением врача) и удушением сзади. А вот в Bellator боец задержался до 2023 года.

Фото Getty Images

Карьера Майкла Пэйджа в Bellator

Дебют Пэйджа в американской бойцовской организации состоялся 21 марта 2013 года. Веному на турнире Bellator 93 в Льюистоне (США) противостоял американец Райан Сандерс. Поединок продлился 10 секунд, после чего Сандерс отправился в нокаут.

После дебюта Пэйдж запустил победную серию из десяти боев в промоушене, которая продлилась с 2013 по 2019 год. Британец побеждал нокаутами, сабмишнами и лишь три поединка из серии дошли до судейского решения. При этом остальные были завершены в первом раунде, кроме боев с бразильцем Эванжелистой Сантусом на Bellator 158 в Сан-Хосе (США) и американцем Дэвидом Рикелсом в рамках Bellator 200 в Лондоне, — эти поединки закончились во вторых пятиминутках.

16 февраля 2019 года Пэйдж взял верх единогласным решением в четвертьфинале «Гран-при» в полусреднем весе против соотечественника Пола Дейли на Bellator 216 в Анкасвилле (США) и довел свой рекорд до 14-0. Однако в полуфинале его победная серия оборвалась. 11 мая 2019-го на Bellator 221 в Роузмонте (США) британец был нокаутирован бразильцем Дугласом Лимой на первой минуте второго раунда после комбо из лоу-кика и апперкота в подбородок и выбыл из борьбы за титул.

«Я все еще здесь. Меня не убили, и я не закончил карьеру. Рад, что проиграл именно Дугласу. Если уж мне суждено было проигрывать, то пусть это будет он. Прекрасный боец и человек. Удар был идеально точным. Я готов к критике. Знаю, что очень много людей ждали моего поражения. Я собираюсь наслаждаться их словами. Я впитаю все эту грязь, чтобы потом вернуться и поджечь зад еще большему количеству людей», — сказал Пейдж после поражения.

Веном отреагировал на неудачу ярким выступлением в следующем бою — 27 сентября 2019 года на Bellator 227 в Дублине (Ирландия) британец отправил в нокаут ирландца Ричарда Кили «летучим коленом» на третьей минуте второго раунда. До конца года Майкл выиграл еще два поединка, в 2020-м только раз вышел в клетку (в октябре), а в 2021-м довел новую серию до шести побед.

1 октября 2021 года Пэйдж взял реванш у Лимы на Bellator 258 в родном Лондоне. Однако повторный бой соперников вызвал множество гневных комментариев в сторону организации и победителя. По итогам трех раундов судьи не смогли прийти к единогласному решению из-за пассивного хода поединка с редкими вспышками с обеих сторон и выбрали победителем местного бойца. Фанаты считали, что Майкл смог получить победу только потому, что бой проходил в столице Великобритании.

«Честно скажу, что буду настаивать на третьем бое. Пусть это будут пять раундов, почему нет? Пусть поединок продолжается подольше. Если после третьего раунда будет сложно выделить победителя, у меня будут еще два раунда, чтобы поймать свой ритм и довести дело до конца. Тогда я уничтожу Лиму», — говорил сам победитель.

Следующим боем Пэйджа стал поединок за титул временного чемпиона организации в полусреднем весе с американцем Логаном Сторли на турнире Bellator 281 в Лондоне 13 мая 2022 года. Бой продлился всю дистанцию в пять раундов, Сторли получил победу судейским решением и нанес Майклу второе поражение в карьере.

«Я предпочитаю не перекладывать с себя ответственность. Я считаю, я не должен позволять соперникам удерживать себя в партере. В бою было несколько моментов, когда я мог принять более правильные решения, и это обеспечило бы мне победу. Но в то же время я испытываю странные чувства от осознания того, что мне нужно исправить лишь один недочет в своем стиле, и тогда я стану самым опасным бойцом в MMA», — сказал британец.

Последний бой в закрывающейся лиге Пэйдж провел 10 марта 2023 года в рамках Bellator 292 в Лондоне. Веном оформил победу нокаутом против японца Гоити Ямаучи за 26 секунд первого раунда. Удар в колено стал для японца фатальным, он не смог продолжить противостояние.

«Вижу ли я себя в UFC? На сто процентов. Я хочу сразиться с бойцом из топ-5 или, по крайней мере, из топ-10 прямо сейчас. Я не думаю, что мне нужно снова что-то доказывать. Мне не нужны разминочные бои. Я отсутствовал не так уж долго, так что я готов драться», — сказал Майкл в августе 2023-го.

Фото Getty Images

Карьера Майкла Пэйджа в боксе

Во время карьеры в Bellator Пэйдж попробовал себя в боксе. Дебютный поединок британец провел 20 октября 2017 года на турнире Hayemaker Ringstar Fight Night в Лондоне против испанца Джонатана Кастано. Ударная техниках помогла бывшему кикбоксеру отправить оппонента в нокаут в третьем раунде.

Второй поединок Венома в боксе прошел 15 июня 2018 года в рамках Hayemaker Ringstar Fight Night 2 против польского боксера Михала Киача. Майкл снова оформил нокаут, на этот раз — во втором раунде.

Майкл Пэйдж в бою с Иэном Гэрри. Фото Getty Images

Карьера Майкла Пэйжа в UFC

Дебют Пэйджа в UFC состоялся 9 марта 2024 года на турнире UFC 299 в Майами (США). В главном карде британец победил американца Кевина Холланда единогласным решением судей.

30 июня 2024 года на UFC 303 в Лас-Вегасе (США) Пэйдж встретился с ирландцем Иэном Гэрри. Бой продлился все три раунда, после чего соперник забрал победу единогласным решением.

«Когда наступает поражение, его нужно принять как сигнал о том, что ваш план был ненадежен. Просто перестроиться и с новыми силами идти к своей заветной мечте», — сказал Пейдж вскоре после третьего поражения в карьере.

Бой Пэйджа с Шарой Буллетом

Британец решил бросить вызов Шарабутдину Магомедову после победы российского бойца над представляющим Армению соотечественником Арменом Петросяном на турнире UFC 308 26 октября 2024-го. Шара Буллет оформил нокаут двумя ударами локтями разных рук с разворота и заявил о желании провести поединок с экс-чемпионом дивизиона нигерийцем Исраэлем Адесаньей. При этом дагестанец счел честью разделить октагон с британской легендой.

«Этот парень — к сожалению, забыл его имя — Магомедов, он недавно бился и нокаутировал соперника повторным бэкфистом, после чего бросил вызов моему другу Иззи. Приятель, я сейчас в этом весе, тебе даже не придется ждать. Я приму этот бой просто ради удовольствия. Хороший бой в стойке, который всем понравится, просто чтобы вернуться в игру. И, как я уже сказал, не трогай моего друга Иззи: он сейчас пытается вернуть себе пояс, вернуть трон, так что я буду вместо него», — сказал Пейдж в интервью MMA Fighting в октябре 2024-го.

ММА UFC: Магомедов — Пэйдж

В декабре UFC утвердил бой Пэйджа и Магомедова на 1 февраля 2025 года. После объявления бойцы начали подогревать интерес к своему противостоянию на UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Думаю, Шара будет гораздо более сильно верить в свои навыки в стойке [в этом бою]. Поэтому я определенно буду попадать по нему какими-то сумасшедшими ударами, если он решит провести тейкдаун. И причина в его излишней самоуверенности в ударной технике. Так что Шаре нужно будет пару раз потрясти меня, чтобы изменить ход боя. Я думаю, что он будет сильно избит мной, если попытается перевести меня», — приводит Sportskeeda слова Пейджа.

Шарабутдин кратко ответил: «Майкл, я слышал, как ты сказал, что я буду истекать кровью в нашем бою. Да, я планировал быть в крови, только в твоей».

Результаты последних боев Майкла Пэйджа

Дата Соперник Результат Раунд/время Рекорд 30 июня 2024 Иэн Гэрри Поражение, UD 3 / 5.00 22-3 9 марта 2024 Кевин Холланд Победа, UD 3 / 5.00 10 марта 2023 Гоити Ямаучи Победа, TKO 1 / 0.26 13 мая 2022 Логан Сторли Поражение, SD 5 / 5.00

Видео боев Майкла Пэйджа

Майкл Пэйдж vs Кевин Холлэнд: полный бой

Дебют Майкла Пэйджа в ММА

Достижения Майкла Пэйджа

Всемирная ассоциация кикбоксинговых организаций

Чемпионат мира WAKO — золото (2007)

Австрийская классика Кубок мира WAKO — золото (2008, 2009 — в двух категориях)

Всемирная ассоциация кикбоксинга

Чемпионат мира WKA — золото (2009)

Всемирные игры боевых искусств

Чемпионат мира — серебро (2010)

Фото Getty Images

Личная жизнь Майкла Пэйджа

Майкл Пэйдж встречается с девушкой Сабой Киа из Ирана. В январе 2025 года боец сделал предложение, опубликовав фото с кольцом в социальных сетях. Аккаунт спортсмена в основном заполнен роликами и фотографиями о профессиональной деятельности.

Некоторые дети из большой семьи Пэйджа также стали профессиональными спортсменами. Его сестра Сефена, братья Кертис-младший, Джейми и Калон являются чемпионами мира по кикбоксингу.

Веном любит проводить время за просмотром фильмов, особое предпочтение отдает картинам про боевые искусства.

«Есть олдскульный китайский фильм, который я любил, под названием «Пять злодеев». «Пьяный мастер» (с Джеки Чаном), «Воины-близнецы» (с Джетом Ли) и «Кикбоксер» (с Жан-Клодом Ван Даммом). Также это «Кровавый спорт» (с Ван Даммом). Очевидно, я смотрел много бойцовских фильмов, но это те фильмы, от просмотра которых я испытываю нереальное наслаждение. Я вырос на фильмах Джеки Чана, и он один из моих самых любимых актеров. Я бы хотел с ним познакомиться. Он и Саммо Хунг (режиссер и сценарист боевиков кунг-фу. — Прим. «СЭ»). Мне нравится креативность Джеки и то, как он продумывает экшен-хореографии, — это кажется более реалистичным, чем, например, какой-то персонаж, убивающий 20 человек своим мизинцем. Если вы понимаете, что я имею в виду. Мне всегда в нем это нравилось. Плюс он немного забавный персонаж», — сказал Пэйдж в интервью KungFuKingdom.com в ноябре 2016 года.

Боец также старается не отставать от современных трендов. В 2016 году во время популярности мобильной игры Pokemon Go Майкл задался целью отметить свою победу в стиле покемонов.

«Мне всегда в голову приходят новые идеи. Я сидел в интернете, думал о том, что сейчас в моде. Потом спонтанно пришла мысль, что сейчас в тренде Pokemon Go, и я такой: «Ок, я обязательно выиграю нокаутом и отмечу победу в стиле Pokemon Go». Родные и близкие смеялись, когда я озвучил им свой план. Далее начал искать этот мячик, чтобы совершить ритуал из игры. Поиски дались сложно, можно сказать, нигде его не было. Но в итоге наткнулся в Toys «R» Us. Держал в секрете эту идею, и в итоге все сработало», — рассказывал боец в интервью на медиадне перед Bellator 158 в июле 2016-го.

Британец также рассказал о смене религии. При этом для своих детей он планирует быть примером, а не заставлять что-то делать вслед за ним.

«Последние пять лет я начал поворачиваться к духовным вещам. У меня много друзей-мусульман, я стал присматриваться к тому, как они живут, к их привычкам, и понял, что все это мне близко. В прошлом году я, чтобы поддержать мою девушку и друзей, пошел с ними в мечеть на Ураза-байрам. И мечеть оказалась настолько умиротворяющим местом, я вошел в состояние медитации, очень приятное состояние. Я рос как христианин, но видел, что мое окружение ничего не делало, максимум их крестили в юные годы. Иногда некоторые члены семьи ходили в церковь по воскресеньям, помогали как-то деньгами храмам, но не более. Моя жена тоже мусульманка, и смотря в будущее, мне хочется, чтобы в моей семье не было конфликтов по каким-то вопросам. Мы разговаривали с женой о том, как нам растить наших детей, о том, чтобы они следовали нашим духовным практикам, но лично я хотел бы, чтобы мои дети дошли до определенного возраста и потом сами провели свои духовные искания. Мне ближе то, чтобы они смотрели на меня как на пример, чем то, чтобы я заставлял их делать что-то», — сказал боец YouTube-каналу One on One.

Интересные факты про Майкла Пэйджа

Во время поединка с Дэвидом Рикелсом 25 мая 2018 года Веном надел перчатку Таноса из «Мстителей» и просил позволить ему сделать тот самый щелчок.

Британец называет себя фанатом актера Джеки Чана, при просмотре фильма отбирает трюки из арсенала китайца и отрабатывает их на тренировках.

Актер мечтал бы помериться силами с гонконгским и американским мастером боевых искусств Брюсом Ли.

Социальные сети Майкла Пэйджа