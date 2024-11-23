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Не для слабонервных: китаянку из UFC госпитализировали после нокаута с жуткой травмой

Китаянка Ксяокан получила жуткую травму головы на турнире UFC в Макао
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Боец ММА Фен Ксяокан была госпитализирована госпитализировали после нокаута
Фен Ксяокан получила травму головы после нокаута.
Фото скриншот из трансляции
Пострадала Фен Ксяокан.

23 ноября проходит турнир UFC Fight Night, который возглавляет поединок российского бойца Петра Яна и бразильца Дейвисона Фигейреду. Ивент принимает Макао, из-за чего в нем участвует большое количество китайских спортсменов и спортсменок. Выступление одной из них завершилось ужасной травмой.

Что произошло

22-летняя Фен Ксяокан впервые вышла в октагон UFC: ее соперницей стала соотечественница, 30-летняя Минг Ши, которая тоже дебютировала в промоушене. Более опытная спортсменка завершила бой в начале третьего раунда. Ши удачно раздергала оборону противницы: показала, что уходит вниз, после чего Ксяокан опустила руки от подбородка и пропустила мощнейший и очень точный хай-кик. Фен отправилась в нокаут и получила еще пару добивающих ударов на канвасе.

Радость Ши спустя некоторое время сменилась обеспокоенностью за здоровье соперницы. Ксяокан потеряла сознание, и ее приводили в чувство прямо в октагоне. Врачи поместили голову девушки в защитный фиксирующий бандаж и унесли из клетки на носилках — сейчас она госпитализирована.

Кто такая Ксяокан?

22-летняя спортсменка проводила первый бой в UFC. С организацией ее связывает участие в шоу Road to UFC — турнире, который организация создала для поиска талантливых бойцов из Азии. Лучшие из них заключают контракты с промоушеном. Ксяокан провела два боя и вышла в финал соревнования, после чего получила приглашение на сегодняшний турнир: для UFC норма — подтягивать на турниры в не самых излюбленных странах большое количество местных бойцов для поднятия зрительского интереса.

Кенан Сонг, Петр Ян, Дейвесон Фигередо, Муслим Салихов. Петр Ян — Фигередо, Сонг — Салихов. Онлайн-трансляция UFC Fight Night 248

Ши тоже вышла в финал Road to UFC, причем в полуфинале она одержала победу раздельным решением судей. Решающий поединок между китаянками как раз и состоялся на турнире в Макао — на форме девушек даже было написано название шоу. Вероятно, после такого выступления Минг заслужит контракт с промоушеном.

Всего к 22 годам Ксяокан провела уже 13 поединков в профессиональных ММА. Поражение от Ши стало третьим, но перед этим боем у нее была серия из восьми побед. Для Минг это был 23-й бой в карьере, а победа стала 17-й. Обе девушки долгое время выступали в китайском промоушене WLF.

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