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Стрикленд — больше не чемпион UFC. Южноафриканец Дю Плесси хочет биться с Адесаньей

Дю Плесси победил Стрикленда в главном бою UFC 297 и стал чемпионом в среднем весе
Отдел единоборств «СЭ»
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Шон Стрикленд и Дрикус Дю Плесси.
Фото Global Look Press
Фанатов ждет первый африканский титульник в истории UFC?

Утром 21 января в Канаде проходит турнире UFC 297, в главном событии которого Шон Стрикленд встретился с Дрикусом Дю Плесси в поединке за пояс в среднем дивизионе.

Стрикленд завоевал чемпионский пояс в сентябре прошлого года, когда неожиданно для всех одолел Исраэля Адесанью единогласным решением судей. Шон забрал четыре раунда из пяти и не оставил вопросов о победителе. При этом бой за пояс он получил по воле случая: как раз благодаря сегодняшнему сопернику, который в неподходящий момент травмировался. Так боец лишь с двумя победами подряд, над Насрудином Имавовым и Абусом Магомедовым, зацепился за возможность подраться за пояс, и в итоге ее использовал.

Южноафриканец Дю Плесси в июле 2023-го сенсационно нокаутировал Роберта Уиттакера и вышел на серию из шести побед в UFC, пять из которых — досрочно. Дю Плесси должен был встретиться с Адесаньей, но после травмы Дрикуса и поражения новозеландца Стрикленду получился такой титульный бой.

Мовсар Евлоев (слева), Шон Стрикленд и&nbsp;Ракэль Пеннингтон. Евлоев победил Аллена, Стрикленд против Дю Плесси: онлайн-трансляция UFC 297

В первом раунде бойцы работали в стойке, обменивались джебами, держали дистанцию. Дю Плесси время от времени проверял корпус Стрикленда мидл-киками и подключал оверхенды, а Шон работал в привычной корявой манере, благодаря которой он и стал чемпионом. За полторы минуты до сирены Дю Плесси прошел Стрикленду в ноги и совершил успешный тейкдаун. Развивать успех южноафриканец не стал, вернувшись в стойку, где соперники выглядели равными друг другу, но небольшое преимущество все же было за Стриклендом.

Во втором отрезке Шон продолжил идти вперед, а Дю Плесси пытался креативить, искать подходы к сопернику, но получалось плохо. Если Стрикленд работал аккуратно, то его соперник бил наотмашь и, соответственно, попадал мало — американец его просто перебивал. За минуту до сирены Дю Плесси снова уронил Стрикленда после прохода в ноги, но Шон очень быстро поднялся.

Шон Стрикленд против Дрикуса Дю Плесси.
Фото Global Look Press

Дю Плесси активизировался в третьей пятиминутке, но Стрикленд контролировал происходящее, отстреливался джебами и старался не тратить слишком много энергии в то время, как южноафриканец выкладывался на полную. Очень много ударов Дрикуса рассекали воздух, а читаемый проход в ноги перед перерывом Стрикленд сделать уже не позволил.

В четвертом отрезке Шон стал немного активнее. Он часто бил правый оверхенд, который доставлял сопернику неудобства. При этом Дю Плесси сильно посек Шона — кровь залила ему левый глаз. В середине раунда южноафриканец провел сопернику несколько успешных тейкдаунов и выглядел на удивление более свежим. Если первые два раунда забрал чемпион, то третий и четвертый — за Дю Плесси.

По финальному раунду стало очевидно, что сил у Дю Плесси осталось больше. Стрикленд отбивался и изредка атаковал, но ничем удивить Дрикуса не мог. Южноафриканец же продолжал выбрасывать удары из самых разных позиций, чем явно сбивал Шона. В последние 30 секунд Стрикленд активизировался и пошел в активную рубку, донес несколько тяжелых ударов, но забрать таким образом раунд у него вряд ли получилось.

Мнения судей ожидаемо разделились — 48:47, 47:48, 48:47, теперь в среднем весе новый чемпион — Дрикус Дю Плесси. Шон Стрикленд не уступил ни в одном раунде по количеству акцентированных ударов, но этого оказалось недостаточно, и ограблением такое решение назвать нельзя. После боя Дю Плесси бросил вызов Исраэлю Адесанье, с которым и должен был состояться его поединок до травмы. Похоже, что взявшему паузу Иззи предстоит вернуться не реваншем со Стриклендом, а поединком против Дрикуса.

Мовсар Евлоев. Евлоев устроил жесткую рубку с Алленом. Мовсар заставил понервничать, но победил
Дрикус Дю Плесси
Шон Стрикленд
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