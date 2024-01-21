В UFC новая чемпионка после ухода на покой Аманды Нуньес. 35-летняя Пеннингтон прервала проклятие возрастных чемпионов

Без Аманды легчайший дивизион выглядит бедно.

Утром 21 января в Канаде проходит турнире UFC 297, в главном событии которого Шон Стрикленд встретился с Дрикусом Дю Плесси в поединке за пояс в среднем дивизионе. А в со-главном бою был разыгран вакантный титул в женском легчайшем весе — американка Ракель Пеннингтон встретилась с бразильянкой Майрой Буэно Силвой.

Титул освободился еще в июне 2023-го после того, как многолетняя чемпионка Аманда нуньес победила Ирен Альдану и объявила о завершении карьеры. Ракель Пеннингтон стала претенденткой, так как шла на серии из пяти побед подряд — над Марион Рено, Пенни Кианзад, Мэйси Кьяссон, Аспен Лэдд и Кетлин Виерой. При этом Аманде Нуньес Пеннингтон уже проигрывала — в 2018-м уступила техническим нокаутом в пятом раунде.

Майра Буэно Силва подошла к поединку с Пеннингтон с тремя победами подряд. На самом деле бразильянка выиграла четыре боя кряду, но результат последнего, против Холли Холм, был изменен на No Contest, так как в крови у Силвы обнаружили запрещенное вещество. Силва отбыла полугодовую дисквалификацию и получила титульный шанс несмотря на допинг-тест.

В первом раунде Буэно Силва действовала инициативнее и в середине отрезка зашла сопернице за спину, нависнув рюкзаком. Попытка выйти на удушение ничем не закончилась, но долгий контроль сыграл в пользу бразильянки. Буэно Силва находилась за спиной Пеннингтон до сирены на перерыв, то есть суммарно больше трех минут.

Ракэль Пеннингтон и Майра Буэно Силва. Фото Global Look Press

В начале второго отрезка девушки активно зарубились в стойке, но закончилось все быстро и традиционным клинчем от Силвы. Когда Пеннингтон высвободилась от объятий соперницы, она совершила несколько удачных попаданий в голову бразильянки, после чего та снова прижала Ракель к сетке. В стойке Пеннингтон действовала лучше — она уверенно шла вперед, и Силве приходилось спасаться только благодаря клинчу. В конце раунда Майра снова забралась за спину сопернице и попыталась ее задушить, но была далека от финиша.

В третьем раунде после размена в стойке девушки снова оказались в клинче. Буэно Силва попыталась выйти на удушающий, но это ничем не закончилось, и соперницы занимались тем, что били друг друга коленями возле сетки. Четвертый раунд все проходило примерно по тому же сценарию — с тем отличием, что Пеннингтон имела весомое преимущество возле сетки в граунд-энд-паунде. А в пятом отрезке американка долго пыталась задушить соперницу ручным треугольником, но ничего не вышло.

Все трое судей отдали победу Пеннингтон — 49:46, 49:46, 49:45. Американка стала новой чемпионкой в женском легчайшем дивизионе спустя почти шесть лет после поражения Аманде Нуньес. После боя Ракель бросила вызов Джулианне Пенье — девушке, которая однажды побеждала Нуньес, но в реванше проиграла ей без шансов.

В этом поединке Пеннингтон прервала проклятие возрастных бойцов. Она стала первым 35-летним атлетом в истории легких весов UFC, кто выиграл у более молодого соперника в титульном бою. Ранее бойцы в возрасте 35 лет и старше шли на рекорде 0-1-24 против более молодых оппонентов в титульниках легких категорий (70 кг и ниже).