«Величайший на все времена». Бойцы UFC в восторге от победы Джонса

Мощное возвращение.

Утром 17 ноября на турнире UFC 309 американский тяжеловес Джон Джонс защитил чемпионский титул в бою против соотечественника Стипе Миочича. Джонс не выступал в UFC 20 месяцев и после победы пообещал продолжить выступления. Миочич же завершил карьеру. Как отреагировали звезды?

Уайт опять за свое

Главный поклонник Джонса в UFC — босс лиги Дана Уайт. Разумеется, он высказался ярче всех: «Его IQ выше крыши. Теперь все понимают, что он величайший? Он же не просто выбросил кик, он выбросил его с прыжка... Я ***** не знаю, как можно не видеть, что это величайший боец в истории всех боевых видов? Ему будет 38, и что он сегодня сделал? ***** невероятно. Пока он выступает, он первый номер P4P (лучших из лучших. — Прим. «СЭ»)».

Также Уайт анонсировал бой Джонса с временным чемпионом тяжелого веса Томом Аспиналлом: «Бой с Аспинэллом будет крупнейшим в истории тяжелого веса. Том сейчас ждет меня за кулисами, а Джон... дайте Джону делать то, что он всегда делает. Джон опять исчезнет. Ни я ни вы не будем знать, чем он будет заниматься, а потом он опять появится, сделает вызов, и мы все устроим».

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нганну ждет встречи

Одним из первых уважение Джонсу выразил бывший чемпион тяжелого дивизиона UFC, ныне выступающий в PFL Фрэнсис Нганну.

«Он сегодня выглядел великолепно. Поздравляю, Джонни! Увидимся», — написал экс-чемпион промоушена Даны Уайта в социальных сетях.

Свое мнение высказал экс-боец среднего веса UFC, выступающий сейчас в PFL Дерек Брансон. Он в свою очередь ждет боя Боунса с временным чемпионом тяжелого веса Томом Аспиналлом.

«Джонс против Аспиналла! Единственный ход. Каким-то образом Фрэнсис Нганну должен вписаться в это уравнение! Стадион в Далласе. Продвигайте с размахом», — написал Брансон у себя в социальных сетях.

Джонс будет продолжать

Кстати, у Брансона были причины такое написать — ранее Уайт уже заявлял, что мимо временного чемпиона Джонс больше не пройдет, ему придется сразиться с Аспиналлом. Если, конечно, Джон не решит завершить карьеру — но тот, скорее всего, продолжит биться.

«Что касается моего будущего в октагоне, я решил, что, возможно, не уйду на пенсию. Мне нужно поговорить с Даной, нам нужно провести кое-какие переговоры. Если все пойдет хорошо, возможно, мы дадим вам то, что вы хотите увидеть», — сказал Джон в октагоне после победы.

Бывший чемпион UFC в легком весе Рафаэль дос Аньос обратил внимание на легкость, с которой победил Боунс, — и также отметил и другого коллегу: «Джонс и До Бронкс выглядели сегодня великолепно. Казалось, что они спаррингуют. Потрясающие выступления. Поздравляю».

Стерлинг похвалил Миочича

Генри Сехудо, бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весах, не стал сдерживаться. «Джон Джонс есть и всегда будет величайшим бойцом всех времен», — написал Сехудо в соцсетях.

Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Мераб Двалишвили был краток: «Джон Джонс — величайший на все времена!»

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад пожалел Миочича: «Чувак, это было ужасно, бедные его ребра». Нокаут от Джонса получился действительно страшным — он пяткой въехал прямо в бок оппоненту с такой силой, что тот моментально сложился на канвас.

Наконец, не все говорили о Джонсе. Миочич, завершивший карьеру после поражения от Боунса, удостоился внимания от экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга: «Снимаю шляпу перед удивительным парнем — Стипе! Это величайший тяжеловес всех времен и народов!»