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Джонс — величайший. Он разгромил Миочича, которого многие считали лучшим тяжем всех времен

Джонс нокаутировал Миочича на турнире UFC 309
Отдел единоборств «СЭ»
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Джон Джонс празднует победу над Стипе Миочичем на турнире UFC 309.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Джон Джонс уверенно победил Стипе Миочича на турнире UFC 309, подтвердив статус лучшего бойца в истории ММА.

Джон Джонс — многолетний чемпион UFC в полутяжелом весе, действующий чемпион в тяжелом. Стипе Миочич — рекордсмен по числу защит титула в тяжах. Джонс не дрался с марта 2023 года — когда победил удушением в первом раунде Сирила Гана, а Миочич — с марта 2021-го — когда проиграл нокаутом во втором раунде Франсису Нганну. Фаворитом считался Джон, на стороне которого был и меньший простой, и возраст (37 лет против 42), и величие — пусть и бой со Стипе был для него лишь вторым в тяжелом весе.

Первый раунд. Джонс сразу стал проверять Миочича ударами ногами и очень крепко попал ему в корпус. Стипе попробовал попасть с рук, стал наседать на Джонса, но тот легко ушел с линии атаки. Затем Джонс технично перевел соперника вниз и находился сверху больше трех минут, бомбардируя соперника ударами локтями. Полное превосходство Джонса.

Второй раунд прошел в стойке. Стипе пытался попадать с рук (и пару-тройку раз попал — даже апперкот прошел), Джонс же продолжил работать левой ногой по корпусу — и весьма продуктивно, эти удары были очень чувствительны.

Джон Джонс и Стипе Миочич.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Третий раунд. Джонс менял стойки, путая Миочича. Оказавшись в правосторонней стойке, Джон потряс хорвата двойкой — джеб, правый прямой. Торопиться с добиванием не стал, опасаясь контратаки. Джонс контролировал ход поединка, постепенно перерабатывая Миочича, который находился словно в анабиозе — не понимал, как достать противника, стоял на месте. Все кончилось техническим нокаутом. Джонс сработал креативно — как и положено великим. Нанес удар ногой с разворота в корпус, Миочич согнулся, еще два добивающих панча, и рефери поединок остановил. Победа в третьем раунде.

Временным чемпионом UFC в тяжелом весе является англичанин Том Аспиналл. Он хочет боя с Джонсом. Этого поединка хочет и руководство UFC. А вот сам Джонс не раз давал понять, что биться с ним не намерен.

«Он [Миочич] реально, реально хорош, очень стойкий, я доводил такие жесткие удары, но он шел вперед, — сказал Джонс в октагон-интервью после боя с Миочичем. — Это обескураживает, когда доводишь такие удары, а человек прет вперед. Но этот кик в корпус... Как бы ты ни был стоек, ты почувствуешь. Стипе не самый крупный тяж, но он всегда стройный, с прекрасным кардио. Я хочу отдать должное Иисусу, я не могу не быть благодарным за такой дар.

Чарльз Оливейра, Джон Джонс, Стипе Миочич, Майкл Чендлер. Джонс нокаутировал Миочича, Оливейра победил Чендлера: онлайн-трансляция UFC 309

Что касается моего будущего... Я решил, что, пожалуй, не буду заканчивать. У нас по курсу кое-какие переговоры с Даной, и, если все сложится, мы дадим вам, ребята, что вы хотите. У нас есть варианты. Посмотрим, что хотят Дана и Хантер. Хочу выразить респект президенту Дональду Трампу, который присутствует сегодня здесь. США! США! США! Я горжусь, что я американский чемпион, что я американский чемпион — христианин».

Дональд Трамп и Илон Маск на турнире UFC 309.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Миочич же объявил о завершении карьеры: «Он [Джонс] очень сильный, один из лучших в истории, мы работали над защитой от этого кика, но я не поставил нормально блок, и кик прошел в ребра. Он ничем меня не удивил, просто я не сделал свою работу. Я все — вешаю перчатки, я заканчиваю карьеру».

Джон Джонс
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