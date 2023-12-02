Экс-чемпиона UFC арестовали по обвинению в домашнем насилии. Он избил собственного брата

Теперь Джамала Хилла ожидает суд.

Бывшему чемпиону UFC в полутяжелом весе Джамалу Хиллу предъявили обвинение в домашнем насилии после того, как он якобы напал на своего брата, сообщает TMZ.

По информации источника, ранним утром понедельника Хилла поместили в тюрьму округа Кент, штат Мичиган, а затем освободили в тот же день. Согласно отчету, прокуратура штата предъявила ему единственное обвинение в домашнем насилии при отягчающих обстоятельствах за то, что он якобы напал на Джеймса Энтони Хилла-младшего, нанеся ему серьезные или отягчающие травмы.

В отчете сказано, что Хилл-младший является «жителем или бывшим жителем» дома бывшего чемпиона, но дополнительные источники подтвердили, что он брат Хилла. Хилл должен предстать перед судом в январе, чтобы ответить по предъявленным обвинениям. Его менеджер Брайан Батлер из Suckerpunch Entertainment опубликовал заявление, которое приводит MMA Fighting.

«Недавние кликбейтные заголовки о Джамале Хилле были основаны на предполагаемом споре между ним и его старшим братом, — написал Батлер. — Джамал категорически настаивает на своей невиновности и отрицает ложные обвинения. Мы больше не будем комментировать это, пока правда не выяснится в суде».

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе попал в заголовки газет в прошлом месяце, когда боец и его команда случайно оказались посреди протестной акции в Нью-Йорке. Позже Хилл рассказал, что протестующие разбили окно фургона, в котором ехали он и его команда, а самого Джамала ударили чем-то по лбу. Менеджмент Хилла сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Джамал Хилл был чемпионом UFC в полутяжелом весе с января по июль 2023-го. Американец взял титул в поединке против Гловера Тейшейры после того, как пояс из-за длительного восстановления от травмы освободил Иржи Прохазка. Летом сам Хилл получил серьезное повреждение и последовал примеру чеха, оставив титул вакантным.