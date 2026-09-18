3-4 миллиона долларов на рекламе и часы за 35 миллионов рублей. Как Царукян зарабатывает вне UFC

Гонорары за бои перестали быть основным доходом Армана.

Еще недавно Арман Царукян был известен прежде всего как один из сильнейших легковесов UFC, а теперь его имя работает далеко за пределами ММА. К 18 сентября 2026 года на его страницу в Инстаграме (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России. — Прим. «СЭ») подписаны около 6,5 миллиона человек, хотя в конце 2024-го аудитория составляла примерно 1,5 миллиона. Получается, меньше чем за два года она выросла более чем в четыре раза — причем значительная часть этого рывка пришлась на период, когда Царукян редко появлялся в октагоне.

Сам Арман не скрывал, что стал гораздо активнее развивать свои соцсети после проблем с титульным боем. В UFC популярность давно стала дополнительным аргументом при выборе участников крупных поединков, и Царукян понял, что одного места в рейтинге недостаточно. Он начал регулярно выпускать развлекательный контент, участвовать в стримах, сниматься с блогерами и строить медийную карьеру параллельно спортивной.

Нина Драма и новая аудитория

Одним из главных партнеров Царукяна стала Нина-Мари Даниэль, известная как Нина Драма. Они познакомились на мероприятиях UFC, после чего начали постоянно записывать совместные ролики. В кадре они часто флиртуют и разыгрывают двусмысленные ситуации, однако Арман объяснял, что это часть контента: отношения у них дружеские, а в съемках участвует в том числе парень Нины.

Формат оказался крайне эффективным. Царукян перестал зависеть только от событий UFC и вышел на новую аудиторию, которой необязательно знать его место в рейтинге легкого веса. Совместные тренировки, еда, поездки, короткие скетчи и намеренно простые сюжеты собирают значительно больше просмотров, чем большинство традиционных интервью бойцов.

Летом Дана Уайт отдельно отмечал Царукяна среди спортсменов, которым сотрудничество с Ниной Драмой помогло увеличить узнаваемость. Сам Арман к тому моменту уже активно работал и с другими американскими блогерами: появлялся у Эйдена Росса, IShowSpeed, N3on, Джейка Пола, Ариэля Хельвани и других крупных звезд.

Некоторые из этих выступлений приносят деньги напрямую. Царукян рассказывал, что во время одного из стримов с Эйденом Россом получил около 40 тысяч долларов: часть суммы была обещана за выполнение задания, еще часть — за борьбу с другим участником эфира. Но куда важнее долгосрочный эффект: после таких трансляций бойца узнают миллионы людей, которые раньше могли вообще не смотреть UFC.

Арман Царукян. Фото соцсети

Десятки миллионов просмотров и дорогая реклама

Первые признаки того, насколько хорошо работает такой контент, Царукян заметил еще несколько лет назад. Он снял ролик с большим количеством бургеров, изобразив прием пищи после весогонки. При аудитории примерно 300 тысяч подписчиков видео, по его словам, набрало около 10 миллионов просмотров. После этого рестораны начали предлагать ему платные интеграции, а еда стала одной из постоянных тем аккаунта. Теперь отдельные ролики набирают десятки миллионов просмотров. Один собрал около 66,6 миллиона просмотров, несколько других видео преодолели отметку в 30 миллионов, а публикации с едой, тренировками и Ниной Драмой регулярно набирают по 20-30 миллионов. Сам Арман объяснял механику предельно просто: бой может дать ему условные 10 миллионов просмотров, тогда как короткий развлекательный ролик — в два-три раза больше. При этом производство такого видео, по словам Царукяна, требует немного времени и денег.

Рост аудитории быстро отразился на стоимости рекламы. Летом Царукян говорил, что интеграция на его странице может стоить около 5 миллионов рублей. В интервью PBD Podcast он говорил, что после окончания прежних соглашений его доход от спонсорских контрактов может вырасти примерно с 500 тысяч до 3-4 миллионов долларов в год.

Сколько Царукян зарабатывает в UFC

Весной 2026 года Царукян сообщил, что его максимальная выплата за один бой в UFC превышала 500 тысяч долларов. При этом точный поединок Арман не назвал. Это важное уточнение: многочисленные сайты, публикующие «карьерные заработки» бойцов, часто используют собственные расчеты, поскольку UFC раскрывает официальные зарплаты далеко не на каждом турнире.

Даже крупный гонорар нельзя считать чистой прибылью. В 2024 году Царукян оценивал один полноценный тренировочный лагерь примерно в 70-80 тысяч долларов. В эту сумму входят тренеры, массажисты, диетолог, зал, видеограф и другие расходы. За три подготовки в год затраты могут превысить 200 тысяч. После первого боя в UFC, за который Арман получил 24 тысячи долларов, он, по его собственным словам, после налогов и расходов вообще остался в минусе.

При этом уровень его личных расходов давно соответствует человеку с несколькими крупными источниками дохода. В Full Send Podcast Царукян оценивал ежемесячные траты в 500-700 тысяч долларов. Позже он уточнял, что сюда входят не только развлечения, но и расходы на семью, команду, недвижимость, автомобили, часы и другие крупные покупки.

Фото соцсети

Часы за десятки миллио нов и дорогие автомобили

Часы — отдельное увлечение Царукяна. Он рассказывал, что первые дорогие часы после получения серьезного гонорара стоили около 600 тысяч рублей, причем часть денег тогда добавил отец. Самый дорогой экземпляр в нынешней коллекции Арман оценивал уже примерно в 35 миллионов рублей. В 2026 году интерес к часам превратился еще и в коммерческий проект. Швейцарская марка CVSTOS сделала Царукяна амбассадором и выпустила вместе с ним лимитированную модель Arman Edition. Боец участвовал в выборе материалов и дизайна. Серия ограничена 100 экземплярами, заявленная цена одной модели — 20 тысяч долларов.

С автомобилями ситуация сложнее, чем может показаться по соцсетям. Во «Вписке» Царукян показывал Ferrari SF90 стоимостью около 700 тысяч долларов, но там же объяснил, что значительная часть машин, на которых он ездит в США, арендована. Поэтому считать каждый Ferrari или Rolls-Royce из его роликов личной собственностью неправильно.

При этом у Царукяна есть и собственные автомобили. Он говорил, что в России и Армении у него больше пяти машин, среди которых есть Lamborghini. Одной из любимых моделей раньше называл BMW M5 Competition. В американском контенте дорогие автомобили стали прежде всего частью картинки — таким же рабочим инструментом, как рестораны, путешествия и съемки в частных самолетах.

Фото соцсети

Недвижимость и строительный бизнес семьи

Не все деньги уходят на дорогие вещи. Царукян давно говорит, что предпочитает вкладываться в недвижимость и землю. Еще в 2024 году он называл недвижимость самым понятным для себя инвестиционным инструментом, а позже рассказывал, что покупает объекты и участки в России, где хорошо знает строительный рынок и людей, которые в нем работают.

Эта связь со строительством появилась задолго до UFC. Отец Армана Наири Царукян после переезда семьи из Грузии в Россию занялся строительным бизнесом. Арман рассказывал, что в первые годы семья не была богатой, однако со временем бизнес отца стал успешным и позволил детям расти без необходимости рано зарабатывать на жизнь.

При этом точное состояние Наири Царукяна неизвестно. В сети часто встречается цифра около 100 миллионов долларов, однако надежного независимого подтверждения у нее нет. Не существует ни публичной оценки Forbes, ни открытой отчетности, которая позволяла бы точно определить капитал семьи. Поэтому утверждать, что отец Армана располагает конкретной суммой, нельзя.

Сам Царукян говорил, что с 2019 года перестал просить деньги у родителей. Его нынешний уровень жизни объясняется сразу несколькими источниками: гонорарами UFC, рекламой, платными стримами, выступлениями по грэпплингу, инвестициями и быстро растущей стоимостью собственных соцсетей.

Именно соцсети стали главным изменением последних двух лет. Царукян не увеличивал количество боев, но сумел за короткий срок набрать с 1,5 до 6,5 миллиона подписчиков, довести отдельные ролики более чем до 60 миллионов просмотров и поднять стоимость рекламы до миллионов рублей. Популярность в соцсетях, которая сначала была инструментом для получения более выгодных боев, превратилась для него в самостоятельный источник дохода — и теперь Арман может зарабатывать большие деньги даже во время длительных пауз между поединками.

ММА UFC: Царукян — Руффи