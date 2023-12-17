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Пантожа защитил пояс UFC. В наилегчайшем новый король?

Пантожа победил Ройвала и защитил пояс UFC
Отдел единоборств «СЭ»
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Алешандре Пантожа (справа) победил Брэндона Ройвала.
Фото USA Today Sports
Бразилец пришел на смену Морено и Фигейреду.

В ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 296, в главном событии которого прошел поединок Леона Эдвардса и Колби Ковингтона за чемпионский пояс в полусреднем дивизионе. А в со-главном бою турнира за титул сразились Алешандре Пантожа и Брэндон Ройвал, которые разыграли пояс в наилегчайшем весе (до 57 кг).

Бразилец Пантожа стал чемпионом в предыдущем поединке, когда одолел мексиканца Брэндона Морено. Перед встречей с Ройвалом Алешандре шел на серии из четырех побед, в том числе над сегодняшним соперником, которого он одолел в августе 2021-го удушающим приемом. Последнее поражение Пантожи случилось летом 2020-го от Аскара Аскарова, который уже не выступает в UFC.

Ройвал получил возможность взять реванш и побиться за пояс благодаря трем победам кряду: над Матеусом Николау, Мэттом Шнеллом и Рожериу Бонторином. Николау и Шнелла американец финишировал в первых раундах, а за всю карьеру в UFC, которая перед реваншем с Пантожей насчитывала семь поединков, он проиграл только два раза. Помимо нынешнего чемпиона, Ройвал уступил бывшему обладателю пояса Брэндону Морено.

С первых секунд боя Пантожа пошел вперед с ударами. Ройвал будто не ожидал такого напора, но когда бразилец попытался пройти в ноги, претендент ловко защитился от перевода. Но в середине отрезка Алешандре все же оформил успешный тейкдаун и оказался сверху. Пантожа долго старался улучшить позицию, но получилось только в самом конце раунда. При этом время контроля было за чемпионом, и раунд он, скорее всего, забрал.

Во втором отрезке Ройвал старался держать дистанцию, но Пантоже хватило минуты, чтобы перевести бой на канвас, где он попытался выйти на ручной треугольник. Сделать это ему не удалось, но бразилец лежал на оппоненте почти весь раунд, а на последней минуте произошел короткий обмен в стойке: после попадания Пантожи боковым в челюсть соперники снова вернулись в партер, где и закончился раунд.

Эдвардс и&nbsp;Ковингтон. Эдвардс — Ковингтон: онлайн-трансляция турнира UFC 296

Третий раунд также начался по сценарию Пантожи, который перевел Ройвала на канвас и попытался выйти на удушение. Но затем претендент выбрался и вернулся в стойку, а Пантожа стал проваливаться при попытках тейкдаунов. Чемпион пытался поработать в стойке, но не выглядел там выигрышно, и на последней минуте раунда все же сумел уложить Ройвала на спину. Правда, ничего придумать бразилец не успел — раунд закончился.

В партере Пантожа был сильнее и в чемпионских раундах. В четвертом Алешандре был близок к тому, чтобы задушить Ройвала со спины, но американец спасся. В пятом отрезке бразилец тоже контролировал соперника, благодаря чему смотрелся выигрышнее.

Победу единогласным решением забрал Пантожа — 50:45, 50:45, 49:46. Бразилец защитил пояс, теперь он, вероятно, будет ждать победителя поединка между Брэндоном Морено и Амиром Альбази.

Александр Пантожа
Брэндон Ройвал
UFC
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