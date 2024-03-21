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21 марта, 23:45

Ян: «Топурия — интересный боец. У него есть нокаутирующая мощь»

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Российский боец UFC Петр Ян поделился мнением о чемпионе промоушена в полулегком весе Илие Топурии.

17 февраля на турнире UFC 298 грузинский спортсмен завоевал чемпионский пояс, отправив представителя Австралии Александра Волкановски в нокаут во втором раунде очного поединка.

«Волкановски после поражения нокаутом от Махачева в 70 килограммов, не восстановившись и не реабилитировавшись, сразу принял бой с Топурией. Первый раунд он выигрывал. А потом сказалось его недовосстановление. 

Топурия — интересный боец. У него есть нокаутирующая мощь. Сейчас он поймал эйфорию и начал вызывать всех подряд. Этого я не понимаю немножко. Вот этой раздутости, что он готов со всеми драться в любой весовой. Но этого не произойдет», — цитирует Яна Sport24.

В своей карьере 27-летний Топурия одержал 15 побед (5 — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

Источник: Sport24
Илия Топурия
Петр Ян
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