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Сегодня, 18:10

Дацик бросил вызов Орловскому: «Подарю твоей хрустальной челюсти хайпа»

Евгений Нарижный
Корреспондент
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик предложил провести реванш экс-чемпиону UFC Андрею Орловскому.

«Я тут слышал, хрустальную челюсть выгнали из UFC, — сказал Дацик в соцсетях. — Андрей, я готов твоей челюсти вновь подарить долю хайпа. Приезжай в Россию и проведем реванш, давай сразимся по новой спустя четверть века. Посмотрим, кто из нас еще в форме. Андрей — хороший, техничный, скоростной, сильный спортсмен. Этого, конечно, у него гораздо больше, чем у меня. Но у меня есть то, чего нет у него: желание и воля рвать, убивать и побеждать».

Первый бой Дацика и Орловского состоялся в 1999 году на турнире М-1, когда Дацик в дебютном для себя поединке нокаутировал Орловского в первом раунде. Белорусский боец провел последний поединок в UFC в июне 2024 года, уступив Мартину Будаю. После этого боя стороны не стали продлевать контракт.

Вячеслав Дацик
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