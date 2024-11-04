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Сегодня, 16:36

Боец UFC Веретенников считает, что Рахмонов и Мухаммад встретятся в следующем году

Руслан Минаев
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Казахстанский боец UFC Николай Веретенников поделился мнением об отмене боя Шавката Рахмонова и Белала Мухаммада.

«Я думаю, если Шавкат в следующем бою победит, то, скорее всего, они с Белалом встретятся в следующем году. Надеюсь, что кого-то смогут подобрать для Шавката на декабрь.

Не могу сказать, что стафилококк — это прям такая серьезная проблема, ведь я сам сталкивался с ним, но и не скажу, что пустяк. Здесь, в США, если есть хороший доктор у вас, то возможно обойтись малыми жертвами. Главное — вовремя его обнаружить», — цитирует бойца Legalbet.kz.

Поединок должен был состояться в турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США) в ночь с 7 на 8 декабря. При этом не уточняется, по какой причине Мухаммад снялся с противостояния. Организация объявила о работе над заменой главного боя.

Источник: legalbet.kz
Белал Мухаммад
Николай Веретенников
Шавкат Рахмонов
UFC
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