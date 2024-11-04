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Штырков: «У Павловича возникнут проблемы, если Розенстрайк будет биться, как Волков»

Евгений Нарижный
Корреспондент
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Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился мнением о предстоящем поединке Сергея Павловича с Жаирзиньо Розенстрайком в UFC.

«Розенстрайк тоже любит подраться. Старается проводить бои в стойке, — сказал Штырков Metaratings. — Если они зарубятся, исход ясен. Нам известны случаи, когда Сергей попадал. Если Розенстрайк будет вести тактический бой в стиле Александра Волкова, у Павловича возникнут проблемы. Но у Жаирзиньо нет таких антропометрических данных и тактической работы.

Волков более разнообразен с дистанции. Розенстрайк любит среднюю, ближнюю дистанции и взрывные атаки. Бой до первых попаданий. Поставлю на Сергея. Он замотирован вернуться. Предположу, что после поединка с Волковым соперники Павловича будут тактически иначе действовать. Хотелось бы возвращения на убойную серию Сергея и нокаут в первом раунде».

Поединок Павловича с Розенстрайком состоится 1 февраля на турнире UFC Fight Night в Эр-Рияде. К этому бою россиянин подходит на двух поражениях подряд — от Тома Аспиналла нокаутом и от Александра Волкова единогласным решением судей.

Источник: Metaratings.ru
Иван Штырков
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