Волков рассказал, что его удивило в бою с Туивасой

Седьмой номер рейтинга UFC в тяжелом весе россиянин Александр Волков (27-10) поделился эмоциями после победы над австралийцем Таем Туивасой (14-7) на UFC 293.

«Я чувствую себя великолепно, как и каждый раз, когда побеждаю, — сказал россиянин в интервью UFC. — Сказалось ли на меня то, что я выступаю на вражеской территории? Нет, в Австралии я чувствую себя по-настоящему уверенно. Я слышал, что местные болельщики поддерживают моего соперника, но много людей на протяжении всей недели поддерживали и меня, у меня здесь много поклонников.

Я много работал над борьбой и знал, что это будет одним из моих преимуществ перед ним. Я увидел возможность и воспользовался ею. Я был удивлен, насколько он крепкий орешек. Он принял столько тяжелых ударов, я бил изо всех сил, и меня удивило, что он все еще стоял на ногах. Он сильный духом, я в некотором роде его фанат".

Волков победил Туивасу сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.