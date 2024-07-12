AgFight: Волков и Сирил Ган проведут реванш на UFC 308 26 октября

Российский тяжеловес Александр Волков 26 октября побьется с французем Сирилом Ганом, сообщает AgFight.

По информации источника, поединок состоится на турнире UFC 308, который пройдет в Абу-Даби.

Ранее бойцы уже встречались на UFC Fight Night 190. Поединок проходил в Лас-Вегасе 26 июня. Тогда победу единогласным решением судей одержал Ган.

В ночь на 23 июня Волков единогласным решением судей победил Сергея Павловича. Всего на счету 35-летнего россиянина 38 побед и 10 поражений в ММА.