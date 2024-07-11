Боец UFC Агапова: «Бой с Сантос — самое важное событие в карьере»

Боец UFC из Казахстана Мария Агапова прокомментировала предстоящий бой с бразильянкой Луаной Сантос в турнире UFC on ESPN 59 в ночь на 14 июля.

«Да, чувствую, что это самое важное событие в карьере. Когда я была помоложе, сильно переживала. Даже был страх. Сейчас совершенно не страшно. Я очень сильно хочу этого боя. Много лет дерусь, поэтому чувствую себя максимально комфортно», — цитирует Агапову MMA.Metaratings.ru.

На счету 27-летней Агаповой 10 побед и 4 поражения в карьере.