Волкановски проведет бой с Топурией в феврале 2024-го на UFC 298

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-3) проведет очередную защиту титула в бою против пятого номера рейтинга Илии Топурии (14-0) в феврале 2024-го на UFC 298. Об этом сообщил Дана Уайт в соцсетях.

Волкановски в последнем поединке проиграл чемпиону легкого дивизиона Исламу Махачеву (25-1) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Топурияв последнем поединке победил Джоша Эммета (18-4) единогласным решением судей (50-44, 50-42, 49-45). Бой состоялся 24 июня на UFC on ABC 5 в Джексонвилле, США.