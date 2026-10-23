Волкановски пришел на пресс-конференцию UFC 333 в парике и образе героя Street Fighter

Чемпион UFC Александр Волкановски появился на пресс-конференции перед турниром в Абу-Даби в необычном образе.

Вместо привычного внешнего вида 38-летний австралиец выбрал светлый парик и костюм, отсылающий к персонажу Джо из фильма Street Fighter («Уличный боец»). Подробности и фотографии опубликовала газета The National.

Волкановски участвует в новой экранизации известной серии видеоигр и исполняет роль Джо. На мероприятии, посвященном UFC 333, он использовал этот образ в рамках публичного общения перед титульным поединком.

На пресс-конференции присутствовал и его будущий соперник Мовсар Евлоев. Бойцы выступили перед журналистами и зрителями накануне взвешивания и встречи в октагоне. Предстоящее противостояние возглавит номерной турнир UFC.

Для Волкановски это вторая серия пребывания на чемпионском троне в полулегком весе. Австралиец вернул пояс в апреле 2025 года, победив Диего Лопеса, а затем провел успешную защиту в реванше с бразильцем.

Евлоев подходит к титульному бою с 20 победами и без единого поражения. UFC 333 пройдет 24 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби; в соглавном событии Петр Ян и Мераб Двалишвили разыграют пояс легчайшего веса.