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Волкановски пришел на пресс-конференцию UFC 333 в парике и образе героя Street Fighter

Антон Роговский
Александр Волкановски.

Чемпион UFC Александр Волкановски появился на пресс-конференции перед турниром в Абу-Даби в необычном образе.

Вместо привычного внешнего вида 38-летний австралиец выбрал светлый парик и костюм, отсылающий к персонажу Джо из фильма Street Fighter («Уличный боец»). Подробности и фотографии опубликовала газета The National.

Волкановски участвует в новой экранизации известной серии видеоигр и исполняет роль Джо. На мероприятии, посвященном UFC 333, он использовал этот образ в рамках публичного общения перед титульным поединком.

Алекс Волкановски, Мовсар Евлоев, Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Мераб Двалишвили.Волкановски — Евлоев, Ян — Двалишвили: онлайн-трансляция UFC 333

На пресс-конференции присутствовал и его будущий соперник Мовсар Евлоев. Бойцы выступили перед журналистами и зрителями накануне взвешивания и встречи в октагоне. Предстоящее противостояние возглавит номерной турнир UFC.

Для Волкановски это вторая серия пребывания на чемпионском троне в полулегком весе. Австралиец вернул пояс в апреле 2025 года, победив Диего Лопеса, а затем провел успешную защиту в реванше с бразильцем.

Евлоев подходит к титульному бою с 20 победами и без единого поражения. UFC 333 пройдет 24 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби; в соглавном событии Петр Ян и Мераб Двалишвили разыграют пояс легчайшего веса.

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Александр Волкановски
Мовсар Евлоев
UFC
ММА
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