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16 февраля, 07:36

Волкановски и Топурия устроили потасовку на пресс-конференции перед UFC 298

Евгений Козинов
Корреспондент
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Между австралийцем Александром Волкановски и грузином Илией Топурией произошла стычка на пресс-конференции перед турниром UFC 298 в Анахайме. Их бой будет главным событием вечера.

27-летний грузин, представляющий Испанию, подошел к 35-летнему сопернику, когда тот отвечал на вопрос, и поднял вверх его чемпионский пояс. В дело вовремя вмешался персонал и не позволил бойцам подраться.

Топурия провел 14 боев в ММА и одержал 14 побед. На счету Волкановски 26 побед и 3 поражения.

Александр Волкановски
Илия Топурия
UFC
ММА
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