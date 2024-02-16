Волкановски и Топурия устроили потасовку на пресс-конференции перед UFC 298

Между австралийцем Александром Волкановски и грузином Илией Топурией произошла стычка на пресс-конференции перед турниром UFC 298 в Анахайме. Их бой будет главным событием вечера.

27-летний грузин, представляющий Испанию, подошел к 35-летнему сопернику, когда тот отвечал на вопрос, и поднял вверх его чемпионский пояс. В дело вовремя вмешался персонал и не позволил бойцам подраться.

Топурия провел 14 боев в ММА и одержал 14 побед. На счету Волкановски 26 побед и 3 поражения.