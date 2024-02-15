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15 февраля, 20:58

Коста: «Мне не нравится Хамзат, он фальшивый»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Топовый средневес UFC Паулу Коста рассказал о своем отношении к звездному бойцу Хамзату Чимаеву.

«Хамзат мне не нравится. Мне не нравится, что он отправлял сообщения моей девушке в директ. Он говорит: «Я религиозный», и все такое, но он фальшивый, на мой взгляд», — приводит слова Косты Sport24.

Поединок между Паулу Костой и Робертом Уиттакером пройдет на турнире UFC 298. Бой состоится 18 февраля.

Ранее Чимаев и Коста должны были провести поединок на турнире UFC 294 в Абу-Даби, однако поединок сорвался ввиду полученной бразильцем инфекции.

Источник: Sport24
Паулу Коста
Хамзат Чимаев
UFC
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