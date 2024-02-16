Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо объяснил в интервью «Спорт-Экспрессу», почему не считает Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом всех времен.

— Вы недавно были на подкасте Рампэйджа Джексона и заявили, что не включаете Хабиба в список величайших всех времен. То есть в топ-5 он не попадет?

— Нет. Думаю, Хабиб где-то в топ-10, топ-15. Единственная причина, почему так, — у него было мало защит титула. Он провел всего 13 боев в UFC, у Джона Джонса только защит титула 14. Думаю, если мы говорим о самом доминирующем бойце в истории, то Хабиба можно назвать таковым. Но величайшим... у него было все, чтобы им стать, но цифры не те. Несправедливо по отношению к другим называть его величайшим, у Хабиба было всего три защиты пояса.

— А как насчет Федора, он в топ-5?

— Федор - безусловно. Единственная проблема с ним - он в конце начал очень много проигрывать. Если бы он ушел вовремя, он, безусловно, был бы в топ-5. А так, пожалуй, в топ-10. Но в определенном моменте он был величайшим всех времен.

В ночь на 18 февраля Сехудо подерется с Мерабом Двалишвили на UFC 298 в Анахайме.