Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 00:20

Виктория Дудакова против Фатимы Клайн: во сколько и где смотреть трансляцию боя UFC

Виктория Дудакова и Фатима Клайн проведут бой UFC Fight Night 249 в ночь на 12 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Getty Images, соцсети

Российский боец Виктория Дудакова и американка Фатима Клайн проведут бой в рамках минимального дивизиона на турнире UFC Fight Night в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 января. Вечер ММА примет «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Поединок Дудаковой и Клайн пройдет в предварительном карде и начнется ориентировочно в 0.20 по московскому времени.

25-летняя Дудакова на профессиональном уровне одержала 8 побед при одном поражении, выиграла два боя нокаутом, четыре сабмишеном (сдача соперника) и два судейским решением. У 24-летней Клайн в профессиональных ММА — 6 побед и 1 поражение.

Трансляцию боя Дудакова — Клайн и других поединков турнира покажут телеканал «Матч! Боец» и онлайн-сервис UFC Fight Pass. Главный кард будет транслировать телеканал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции эфира федерального канала).

Виктория Дудакова, Маккензи Дерн и&nbsp;Аманда Рибас, Роман Копылов. Основная информация о UFC Fight Night 249: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Отслеживать результаты боев UFC Fight Night 249 можно в матч-центре нашего сайта и ленте новостей UFC нашего сайта.

Виктория Дудакова
Фатима Клайн
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Мужчина на борту самолета Нижнекамск – Москва заявил о двух взрывных устройствах
Состоялась жеребьевка мужской и женской сеток Australian Open 2025
Почему Хлусевича убирают из «Спартака», правда ли, что у Станковича к нему личная неприязнь и может ли «Зенит» купить защитника. Трансферная тайна красно-белых
Овечкин и Костомаров стали спортсменами 2024 года по опросу ВЦИОМ
Число отравившихся клиентов пекарни в Перми составило не менее 80 человек
Московский ресторатор Кирилл Гусев скончался в возрасте 53 лет
Популярное видео
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Нурулло Алиев против Джо Солекки: во сколько и где смотреть трансляцию боя UFC

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости