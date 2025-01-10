Сантос: «Стараюсь быть готовой выйти а замену на одном из ближайших турниров UFC»

Российский боец UFC Яна Сантос (Куницкая) готова выступить на одном из ближайших турниров.

«Пока в UFC мне не назначили очередной бой, но я стараюсь находиться в форме и быть готовой выйти а замену на одном из ближайших турниров, если вдруг кто-то из бойцов не сможет провести бой», — цитирует Vprognoze.ru Сантос.

Последний раз Яна выходила в октагон в августе на турнире UFC в Лас-Вегасе, где победила единогласным решением судей американку Челси Чендлер. Всего на ее счету 15 побед и 23 боях.