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Нурулло Алиев против Джо Солекки: во сколько и где смотреть трансляцию боя UFC

Нурулло Алиев и Джо Солекки проведут бой UFC Fight Night 249 в ночь на 12 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото соцсети, Getty Images

Таджикский боец Нурулло Алиев и американец Джо Солекки проведут бой в легком весе на турнире UFC Fight Night 249 в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 января. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Противостояние Алиева и Солекки откроет турнир в 0.00 по московскому времени.

Алиеву — 25 лет. Его рекорд в профессиональных единоборствах — 9 побед и ни одного поражения. Солекки — 31 год, у него 13 побед и 5 поражений в профессиональной карьере.

В прямом эфире трансляция боя Алиев — Солекки и весь турнир в полном объеме пройдут на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass. «Матч ТВ» будет транслировать бои главного карда UFC Fight Night 249 с 3.00 мск, их также можно найти на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции эфира федерального канала).

Виктория Дудакова, Маккензи Дерн и&nbsp;Аманда Рибас, Роман Копылов. Основная информация о UFC Fight Night 249: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Отслеживать результаты боев турнира UFC Fight Night 249 можно в матч-центре и ленте новостей UFC нашего сайта.

Джо Солекки
Нурулло Алиев
UFC
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