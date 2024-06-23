Василевский: «Магомедов на кураже может победить любого»

Экс-чемпион М-1 Вячеслав Василевский прокомментировал победу россиянина Шарабутдина Магомедова, известного как Шара Буллет, над бразильцем Антонио Троколи.

«Если Шара разгонится, а он разгоняется, его будет очень тяжело остановить. Этот боец на кураже способен победить кого-угодно. Да и он должен быть интересен UFC как персонаж. В нем есть загадка и тайна. И сам парень хороший. У него все может получиться. Шарабутдин может стать чемпионом UFC», — сказал Василевский Metaratings.

Магомедов победил Троколи на турнире UFC on ABC 6 нокаутом в середине третьего раунда.