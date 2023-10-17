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Сегодня, 07:55

Вартанян: «В конце октября переговоры с UFC»

Давид Хачатрян
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Победитель Гран-при ACA в легком весе Эдуард Вартанян (25-4) подтвердил, что в скором времени вылетит в США для переговоров с UFC.

«В конце октября собираюсь лететь в США на переговоры с UFC. Это уже заключительная часть этапа переговоров, и я хочу сразу пройти тренировочный лагерь. Потому что есть предварительная договоренность с UFC, чтобы я был там, в Лас-Вегасе, и мог на коротком уведомлении выйти и выступить. Поэтому, я хочу убить двух зайцев разом», — сказал Вартанян в подкасте у Григория Дрозда.

Вартанян победил Артема Резникова (24-7) техническим нокаутом в третьем раунде и выиграл Гран-при в легком весе. Бой состоялся 16 июня на ACA 159 в Сочи.

Эдуард Вартанян
UFC
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