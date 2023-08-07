В США боец UFC был ограблен под дулом пистолета

Восьмой номер рейтинга UFC в легчайшем весе китаец Сонг Ядонг (20-6) рассказал, что он вместе с другом остановился на заправочной станции, чтобы купить воды, и на него напали четверо афроамериканцев. Инцидент произошел в городе Сан-Франциско.

«Дорогие друзья. Я хочу поделиться с вами историей, с которой, как я думал, никогда не столкнусь, — начал Ядонг. — В прошлую среду утром меня и моего друга ограбили четыре человека в масках. Они были вооружены, это была опасная ситуация. Они забрали все ценности, которые у нас были с собой. К счастью, сейчас мы в безопасности.

Несмотря на то, что я профессиональный боец, я предпочел не драться, потому что знал, что мои кулаки не в силах совладать с оружием, я не быстрее пули. В тот момент я ощутил всю беспомощность, и раньше у меня ?такого никогда не было.

Я хочу сказать, что независимо от того, кто мы, насколько мы сильны, мы все можем столкнуться с опасностью и почувствовать себя беспомощными. Я пережил это испытание, и это могло случиться с кем угодно. Спасибо за ваше внимание. Надеюсь, что мы все сможем ценить жизнь и сделать правильный выбор».

В интервью TMZ Ядонг уточнил, что грабители забрали у него деньги, бумажник, ожерелье и ударили его рукояткой пистолета.

Ядонг выступает в UFC с 2017 года. Он выиграл 9 боев в лиге и потерпел лишь два поражения.