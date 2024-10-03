В команде Анкалаева заявили, что бой с Ракичем будет претендентским

Поединок между россиянином Магомедов Анкалаевым и австрийцем Александром Ракичем будет иметь статус претендентского.

«Поединок фактически является претендентским. Магомед в случае победы должен драться за титул», — цитирует ТАСС представителя команды бойца.

Бой Анкалаева и Ракича пройдет 26 октября в турнире UFC 308 в Абу-Даби.

32-летний Анкалаев выступает на профессиональном уровне начиная с 2014 года. Он владел титулом чемпиона WFCA в полутяжелом весе. Также имеет достижения в боевом самбо и любительском ММА, чемпион мира, мастер спорта России международного класса. Анкалаев занимает 2-ю строчку в рейтинге UFC в полутяжелом весе.