Анкалаев: «Ценю, что Дана Уайт назвал меня следующим претендентом»

Российский боец UFC Магомед Анкалаев прокомментировал слова главы организации Даны Уайта о том, что он является следующим претендентом на пояс в полутяжелом весе.

«Ценю, что Дана Уайт назвал меня следующим претендентом на титул, если я выиграю в следующем бою.

Но мой фокус сейчас только на Александре Ракиче. Мне нужна впечатляющая победа. Все остальное не имеет значения», — написал Анкалаев в соцсети.

Бой Анкалаева и Ракича пройдет 26 октября в турнире UFC 308 в Абу-Даби.

32-летний Анкалаев выступает на профессиональном уровне начиная с 2014 года. Он владел титулом чемпиона WFCA в полутяжелом весе. Также имеет достижения в боевом самбо и любительском ММА, чемпион мира, мастер спорта России международного класса. Анкалаев занимает 2-ю строчку в рейтинге UFC в полутяжелом весе.