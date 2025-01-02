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Сегодня, 15:45

Стерлинг включил поединок Махачева и Порье в список лучших боев минувшего года

Алина Савинова
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг ответил на вопрос о том, какой бой может назвать лучшим в 2024 году. В свой топ он включил поединок россиянина Ислама Махачева против американца Дастина Порье.

В июне Махачев победил американского бойца удушающим приемом в пятом раунде на турнире UFC 302.

«На ум сразу приходит поединок Дрикуса дю Плесси и Шона Стрикленда. Но их можно расставлять в любом порядке. Мне понравился бой Матеуша Гамрота и Дэна Хукера, а также хаотичная схватка Ислама Махачева и Дастина Порье, где все решилось в пятом раунде. Но удушающий Махачева был одним из лучших за год», — сказал Стерлинг в видео на своем YouTube-канале.

В ночь с 18 на 19 января Махачев проведет титульный поединок против Армана Царукяна на турнире UFC 311 в Инглвуде. Всего за карьеру в ММА 33-летний Махачев одержал 26 побед при одном поражении.

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

UFC 311
Алджамейн Стерлинг
Ислам Махачев
UFC
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