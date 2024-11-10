Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:20

Умар Нурмагомедов рассказал, что не будет драться с Двалишвили до Рамадана

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боец UFC Умар Нурмагомедов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем следующем поединке под эгидой организации.

— Какова ситуация с твоим следующим боем?

— Жду, что скажет UFC. Там есть два варианта — есть возможность, что дадут сразу за пояс, это будет после Рамадана (мусульманский пост в 2025 году завершится 30 марта — Прим. «СЭ»). Если боя за пояс не будет, то приму любой другой бой — до Рамадана хочу подраться, в январе. Или после Рамадана — в мае уже за пояс.

— То есть титульника с Двалишвили в январе не будет.

— Его 100 процентов до Рамадана не будет. Это уже у него надо спрашивать, почему. Это не связано с тем, что я отказываюсь. Я принимаю бои.

Умар Нурмагомедов. «Хочу в Йемен, там красивая архитектура». Умар Нурмагомедов: слова Двалишвили, Петр Ян vs Фигейредо, дерзость Топурии

Умар Нурмагомедов
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 31 гола
«Локомотив» неудержим, а Ларионов хочет штрафовать за удаления. Что произошло в КХЛ
Бывшая баскетболистка Катерина Кейру беременна от актера Алексея Гаврилова
Трамп не пригласит Помпео и Хейли в новую американскую администрацию
Главный онколог Минздрава РФ сообщил о росте ранней выявляемости онкологии
NBC News анонсировал аресты участников штурма Капитолия до инаугурации Трампа
Популярное видео
Что будет с «Ладой»?
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА проиграл в четвертый раз подряд
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

UFC Fight Night 247 Мэгни — Пратес: смотреть онлайн трансляцию боев турнира

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости